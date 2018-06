Cosa abbiamo imparato da Legally Blonde?

Chiusura porti ai migranti - Aquarius : “Abbiamo ancora cibo per 48 ore - poi non sappiamo Cosa accadrà” : Dopo la Chiusura dei porti italiani per decisione di Matteo Salvini, Aquarius lancia l'allarme. Secondo quanto dichiarato da Aloys Vimard, capo progetto di Medici Senza Frontiere, "questa è una nave che può ospitare al massimo 500-550 persone, perciò siamo oltre il limite. Abbiamo cibo, medicine e coperte ancora per pochi giorni, non più di 2 o 3. Poi non so che accadrà. Per noi la salvezza dei rifugiati dovrebbe venire prima di ogni ...

Uno studente chiama Conte mezz'ora prima dell'incarico : 'Ecco di Cosa abbiamo parlato' : C., 17 anni e una forte passione politica, non ha rinunciato all'ultimo tentativo e ha chiamato Conte pochi minuti prima della salita al Colle. 'Mi incuriosiva scoprire cosa aveva votato al ...

NBA Finals – Kevin Durant sincero : “abbiamo avuto paura di perdere. LeBron? Ecco Cosa dobbiamo fare per fermarlo” : Kevin Durant ha commentato il finale di gara-1 delle NBA Finals svelando cosa ha spinto gli Warriors a vincere all’overtime. KD ha poi parlato della ‘tattica’ da attuare per fermare LeBron James Ieri notte è andata in scena gara-1 delle NBA Finals che ha visto scontrarsi, per il quarto anno consecutivo, i Golden State Warriors e i Cleveland Cavaliers. I Campioni NBA in carica sono andati molto vicini ad un’inaspettata ...

Fabrizio Corona con Padre Pio abbiamo qualCosa in comune : Fabrizio Corona si dichiara cambiato ma non mette da parte il suo spirito imprenditoriale grida giustizia, e lo fa a modo suo: “Sono perseguitato come Padre Pio“. Questa volta Corona si dichiara cambiato e pur non tralasciando il suo spirito imprenditoriale grida giustizia, e lo fa a modo suo, sfoggiando una T-shirt con su una grande scritta Adalet (in Turco Giustizia) e dichiarandosi perseguitato come il famoso Santo di San Giovanni Rotondo. ...

Che Cosa abbiamo imparato da questo royal wedding : I matrimoni reali sono caleidoscopi. Il disegno d’insieme si compone, e nel frattempo già si moltiplica in riflessi multipli, simmetrie, colori. Dove ogni angolo ha qualcosa da rivelare. Perfino se si entrasse ora nella cappella di San Giorgio al castello di Windsor, vedremmo dei «simboli»: nella navata ormai vuota di invitati, addobbi e avvenimenti, in come entra la luce dalle vetrate. Ad ogni immagine, un ricamo. Sono resistenti, le ...

Cosa non abbiamo votato ma ci ritroveremo nel programma di Governo Video : Lega e 5Stelle con l'accordo di Governo è un po' come se avessero fondato un nuovo partito, nel senso che all'interno della prossima agenda di Governo ci saranno temi di entrambi gli schieramenti ma con delle modifiche frutto della contrattazione. Ci sara' la flat tax e il reddito di cittadinanza, ma anche sostanziali tagli alle pensioni d'oro e il salario minimo orario garantito. Il codice etico del prossimo Governo Probabilmente in questo ...

Cosa non abbiamo votato ma ci ritroveremo nel programma di Governo : Lega e 5Stelle con l'accordo di Governo è un po' come se avessero fondato un nuovo partito, nel senso che all'interno della prossima agenda di Governo ci saranno temi di entrambi gli schieramenti ma con delle modifiche frutto della contrattazione. Ci sarà la flat tax e il reddito di cittadinanza, ma anche sostanziali tagli alle pensioni d'oro e il salario minimo orario garantito. Il codice etico del prossimo Governo Probabilmente in questo ...

Ecco Cosa non abbiamo votato ma che ci sarà nel programma Lega-M5s : Dalla deriva giustizialista alla distorsione della flat tax e ai tagli "d'oro" alle pensioni. Ecco che cosa non abbiamo votato e ci ritroveremo nel programma:Il comitato dei leader per sanare i contrastiComitato di conciliazione che dirime conflitti tra i partiti della maggioranza. Un organismo politico poco liberale, piazzato in apertura di contratto da M5s e Lega Nord. sarà comporto dal premier, dai leader dei pentastellati e della Lega, dai ...

Che Cosa abbiamo votato e non avremo nel programma Lega-M5s : Dall'abolizione di Equitalia al rimpatrio dei clandestini. Ecco tutte le misure che abbiamo votato ma che non avremo:Abolizione di Equitalia e addio tassa sulle ereditàNon tragga in inganno la riproposizione nel contratto di governo Lega-M5s della flat tax, della chiusura totale dei contenzioni con il fisco e dell'inversione dell'onere della prova nei rapporti con le Entrate. Il programma elettorale del centrodestra era, infatti, molto più ...

“Ecco Cosa è successo quando l’abbiamo aperta”. Trovano una cassaforte interrata nel loro giardino e quello che scoprono all’interno li lascia senza parole. Ma non è finita qui : una vicenda piena di colpi di scena : Che cosa fareste se, nel giardino di casa vostra, trovaste sotto terra una cassaforte? Inutile dire che chiunque proverebbe ad aprirla e sarebbe felice di poter usufruire di qualsiasi cosa essa contenga. Ecco, non tutti però farebbero “tesoro del tesoro”, se questo significherebbe essere disonesti. Questa è l’incredibile vicenda di Matthew Emanuel e la moglie, Maria Colonna. Due persone onestissime che per tanti anni non si erano mai ...

Pd : Veltroni - non rompere ciò che fatiCosamente abbiamo costruito : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Non credo che ciò che abbiamo faticosamente unito, passo dopo passo, sia arrivato al suo compimento. Non credo che le identità che abbiamo unito debbano riconoscere di non essere in grado di coesistere, credo fortemente il contrario”. Lo ha detto Walter Veltroni a proposito del Pd ad un convegno alla Camera per ricordare Roberto Ruffilli, organizzato dai gruppi dem a cui hano partecipato Graziano ...

Pd : Veltroni - non rompere ciò che fatiCosamente abbiamo costruito (2) : (AdnKronos) – “Io non ho mai pensato -ha proseguito Veltroni parlando della costruzione del Pd- che ciò che abbiamo fatto sia stato la realizzazione del compromesso storico, quello fu un errore. Ho sempre pensato, invece, che l’incontro di queste componenti, che in maniera anomala erano state separate dal muro, dovesse essere non una giustapposizione, ma dovesse creare le condizioni per una sintesi nuova e originale e che ...

Pd : Veltroni - non rompere ciò che fatiCosamente abbiamo costruito : Roma, 15 mag. (AdnKronos) – “Non credo che ciò che abbiamo faticosamente unito, passo dopo passo, sia arrivato al suo compimento. Non credo che le identità che abbiamo unito debbano riconoscere di non essere in grado di coesistere, credo fortemente il contrario”. Lo ha detto Walter Veltroni a proposito del Pd ad un convegno alla Camera per ricordare Roberto Ruffilli, organizzato dai gruppi dem a cui hano partecipato Graziano ...

Stash dei The Kolors rivela : ecco Cosa abbiamo fatto per entrare ad Amici Video : Come ogni anno Silvia Toffanin si è trasferita da Milano a Roma, nello studio dove va in onda Amici [Video] e dove di solito vediamo Maria De Filippi. Lo ha fatto per presentare lo speciale di Verissimo dedicato al talent e, come accadde gia' l'anno scorso, dopo una breve intervista alla padrona di casa Maria sono entrate una dopo l'altra le due squadre. Ogni allievo ha avuto la possibilita' di esibirsi e di raccontare con un breve filmato il ...