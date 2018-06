Corso Vittorio Emanuele | restyling al via | due anni di caos e disagi

Atletica - respinto il riCorso della Giamaica : tolto l’oro alla 4×100 vittoriosa a Pechino 2008 : Niente 9 ori in tre differenti edizioni dei Giochi per Usain Bolt (su 100 e 200 e nella 4×100): a distanza di quasi 10 anni dalle Olimpiadi di Pechino 2008, arriva la conferma della squalifica della staffetta veloce della Giamaica, della quale faceva parte lo sprinter, per la presenza di Nesta Carter, poi risultato non negativo ad uno stimolante. La decisione del TAS di Losanna circa il ricorso proposto dai Giamaicani passa in giudicato in ...