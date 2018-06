Corea Nord | Kim e Trump discuteranno di “nuove” relazioni

Summit Usa-Corea del Nord. Pompeo : pronti a dare garanzie sicurezza a Kim : "Il mondo intero sta guardando a questo storico Summit tra Repubblica Democratica Popolare di Corea e Stati Uniti", ha dichiarato il dittatore di Pyongyang, "e grazie ai vostri sforzi siamo stati in ...

NordCorea - Papa : colloqui di Singapore assicurino futuro di pace : Roma, 10 giu. , askanews, - "Un pensiero particolare all'amato popolo coreano" arriva dal Papa dopo l'Angelus: "I colloqui di Singapore assicurino un futuro di pace", è l'auspicio di Bergoglio in ...

Summit Usa-Corea del Nord a Singapore/ Ultime notizie - Kim Jong-un prepara vertice con Trump : “siamo pronti” : vertice Usa-Corea del Nord a Singapore: Ultime notizie, in attesa del Summit fra Trump e Kim Jong-un di martedì 12 giugno 2018. Appello del Papa per la pace nelle Coree e sul nucleare(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 14:25:00 GMT)

Singapore - summit Trump-Kim nell’hotel-bunker : costo 15 milioni. NordCoreano usa aereo cinese e cambia numero volo : Singapore spenderà circa 15 milioni di dollari per organizzare lo storico summit in programma martedì tra il leader Nordcoreano Kim Jong-un e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Una somma frutto soprattutto della misure di sicurezza portate ai massimi livelli: rafforzata la presenza della polizia, i posti di blocco e le barriere di cemento poste a protezione delle “aree di evento speciale”. In particolare il ...

Usa-Corea del Nord a Singapore - Trump ha una vaga idea dei poteri di Kim Jong-Un? : Questo fine settimana al G7 Trump ha chiaramente fatto capire che l’incontro con gli storici alleati degli Stati Uniti non lo interessava, anzi era una sorta di scocciatura diplomatica. Irritato dal una frase di Justin Trudeau, ha fatto saltare l’accordo sul commercio e non ha firmato il comunicato congiunto, lasciando tutti di stucco. Il presidente era troppo preso da un incontro ben più importante, quello con Kim Jong-un che si terrà il 12 ...

Nord Corea - cosa aspettarsi dallo storico vertice tra Kim e Trump : Donald Trump vedrà Singapore, con Kim Jong-un: appuntamento la mattina di martedì 12 giugno 2018 al Capella Hotel dell'isola di Sentosa, di fronte alla città di Singapore, per un...