Convertire le vecchie “rotonde” in rotatorie più efficienti e sicure | uno studio

(Di lunedì 11 giugno 2018) Trasformare le‘rotonde’ stradali in modernepiù, dove il traffico scorre in modo più fluido, con tempi di ingresso inferiori, file più corte e meno incidenti. Un obiettivo però non sempre raggiungibile senza interventi complessi ed onerosi, almeno sino ad oggi. Dall’Università di Pisa arriva infatti una nuova metodologia capace di ridurre tempi e costi dei lavori rispetto agli approcci attuali. Locondotto dal Antonio Pratelli e Paolo Sechi del dipartimento di Ingegneria civile e industriale in collaborazione con Reginald R. Souleyrette della University of Kentucky è stato pubblicato sulla rivista internazionale “Traffic & Transportation” e documenta due casi di reale applicazione in Toscana. “Abbiamo messo a punto una nuova procedura di conversione dellerotonde stradali in incroci a rotatoria moderna – spiega il professore ...