Controllo dei carabinieri | oppone resistenza Arrestato

Sondaggi - Ipsos : “L’indice di gradimento di Conte è al 60%. Priorità per gli elettori? Controllo dei flussi migratori e Fornero” : A un italiano su due il governo Conte piace “molto” o “abbastanza”. Un gradimento che diventa del 60% se si esclude chi non esprime un giudizio sul nuovo esecutivo, in linea con i governi Berlusconi (2008), Monti (2011), Letta (2013) e Renzi (2014) e di molto superiore all’esordio di Paolo Gentiloni che si assestava attorno al 35 per cento e nel corso del tempo ha poi recuperato terreno. Secondo il Sondaggio di ...

Sciopero dei Controllori di volo : in Sardegna 38 voli cancellati - disagi per i turisti : Giornata di possibili disagi nei trasporti venerdì 8 giugno, per una serie di scioperi che interessano treni, aerei e anche mezzi pubblici. Si segnalano particolari disagi in Sardegna: nell'isola sono stati cancellati 38 voli nei tre aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia e non solo nella fascia oraria dello Sciopero.Continua a leggere

Controllo del territorio dei Carabinieri Forestali : Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE Nell'ambito di un servizio di Controllo del territorio disposto dai Carabinieri del Reparto Parco Nazionale d'Aspromonte, i militari della Stazione ...

Fermato durante un Controllo - giostraio prende a sassate l'auto dei carabinieri : prende a sassate l'auto dei carabinieri, arrestato un giostraio a Castel Gandolfo. L'uomo di 62 anni di origini campane, già noto alle forze dell'ordine, è stato Fermato durante un controllo alla ...

Campania - Controllori dei bus obbligati a emettere 3 multe al giorno : Campania, controllori dei bus obbligati a emettere 3 multe al giorno Campania, controllori dei bus obbligati a emettere 3 multe al giorno Continua a leggere L'articolo Campania, controllori dei bus obbligati a emettere 3 multe al giorno proviene da NewsGo.

Campania - Controllori dei bus obbligati a emettere 3 multe al giorno : Campania, controllori dei bus obbligati a emettere 3 multe al giorno Campania, controllori dei bus obbligati a emettere 3 multe al giorno Continua a leggere L'articolo Campania, controllori dei bus obbligati a emettere 3 multe al giorno proviene da NewsGo.

Privacy Pal : Avira permette di riprendere il Controllo dei dati personali : Tettnang, 29 maggio 2018 – Avira ha ampliato il proprio portfolio con Privacy Pal, una soluzione pensata per garantire agli utenti un nuovo livello di sicurezza e Privacy. Si tratta di un assistente gratuito che consente agli utenti Windows di tutelare la propria Privacy e di cancellare le loro tracce digitali. Privacy Pal fornisce una soluzione semplice e veloce a più di 200 problemi legati alla Privacy in ambiente Windows, tra cui il blocco ...

Privacy - entra in vigore il Regolamento europeo per la protezione dei dati personali. Il Controllo ritorna nelle mani dei cittadini : Già da alcuni giorni in tanti ricevono decine di mail con oggetto 'Aggiornamento Privacy'. Di che si tratta? È il giro di vite dell'Unione europea a tutela della Privacy che riporta il controllo dei propri dati personali nelle mani dei cittadini europei.In vigore dalla mezzanotte di venerdì 25 maggio, il Regolamento generale per la protezione dei dati (Gdpr) - che dovrà essere applicato anche dai 'big' di Internet da ...

L'Anm alla task force : 'Stop al Controllo dei biglietti vicino al metrò' : 'Vietato controllare i biglietti sulle banchine del metrò, davanti alle scale mobili e negli atrii di stazione con spazi ridotti. A rischio l'incolumità dei passeggeri'. Bacchettata dei servizi Anm ...

ES17 : Controllo dei territori e sostegno alle comunità. Così lo Stato può salvare gli altri Emanuele : La webserie su Repubblica.it racconta la storia di un ragazzo brillante diventato capo paranza in una guerra di camorra. Ma in Italia ci sono esempi positivi...

Roma : Controllo dei Carabinieri a Ostia. Due persone arrestate : Roma: un anno di reclusione per 38enne Romano Roma – Controlli da parte dei Carabinieri del Gruppo di Ostia per la sicurezza e repressione dei reati in genere. Nelle ultime ore, nell’ambito di un servizio straordinario del territorio, i Carabinieri hanno arrestato due persone in esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Tribunale di Roma. Il primo provvedimento è stato eseguito nei confronti di un 38enne ...

Telecom Italia - i Berlusconi iniziano a monetizzare la perdita di Controllo dei francesi : Proprio nelle ore in cui a Roma si tratta la nascita di un governo politico, a Milano la famiglia Berlusconi inizia a monetizzare la fine del controllo di Tim da parte di Vivendi. Mediaset ha infatti annunciato di aver stretto un accordo strategico con l’ex monopolista finalizzato a trasmettere i canali in chiaro del Biscione su Tim Vision, la pay tv della compagnia telefonica. L’operazione permetterà al gruppo di Cologno Monzese di ...

Aerei - doppio sciopero dei Controllori di volo Enav : oltre 700 voli cancellati : Aerei, doppio sciopero dei controllori di volo Enav: oltre 700 voli cancellati Aerei, doppio sciopero dei controllori di volo Enav: oltre 700 voli cancellati Continua a leggere L'articolo Aerei, doppio sciopero dei controllori di volo Enav: oltre 700 voli cancellati proviene da NewsGo.

Un Posto al Sole Anticipazioni 9 maggio 2018 : Marina costretta a rinunciare al Controllo dei Cantieri : Dopo aver scoperto che Sandro venderà le sue azioni alla Viscardi, Marina è costretta a fare un passo indietro.