Conte | solidarietà a Amatrice

Conte al Senato 'Basta falsa solidarietà sui migranti' : In politica estera, l'Italia resta nella Nato e con gli Usa come 'alleato privilegiato', ma 'ci faremo fautori di una apertura alla Russia e della revisione delle sanzioni'.

Giuseppe Conte - il discorso in Aula : 'Immigrazione - metteremo fine al business e alla finta solidarietà' : 'Entrando per la prima volta in quest' Aula avverto pesante la responsabilità per ciò che questo luogo rappresenta', 'la maniera migliore che abbiamo, oggi, di onorare questa nobile tradizione è ...

Conte - il papà della piccola Sofia : da Conte sostegno per solidarietà - non a favore di Stamina : 'Giuseppe Conte non chiese alcun compenso professionale, fece tutto pro bono per aiutare la nostra famiglia. E la sua vicinanza alla nostra causa fu di natura solidaristica: si vuole far coincidere il ...