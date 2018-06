Comunali : Martina - risultati incoraggianti : ANSA, - ROMA, 11 GIU - "I dati elettorali sono incoraggianti , rivelano che tante persone danno ancora fiducia e sostegno al Pd. Vogliamo stare con i piedi per terra ma sono risultati su cui possiamo ...

Comunali - Martina attacca Salvini 'Il ministro dell Interno fa spot elettorali' : ROMA - 'E' grave che a seggi aperti per le elezioni Comunali proprio il ministro dell'Interno si lanci nell'ennesimo spot elettorale per il suo partito. In nessun paese moderno ciò sarebbe consentito'.