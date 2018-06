Comunali | Lega traina il centrodestra | M5s frena

Elezioni Comunali 2018 : avanzata del centrodestra a guida Lega - il M5s soffre. : Roma - Le Elezioni amministrative, che hanno chiamato alle urne quasi sette milioni di italiani per eleggere i sindaci di 761 comuni, vedono la Lega (e con lei il centrodestra) in vantaggio. Non va troppo bene per il Pd, in crisi anche nelle città roccaforti. E il Movimento 5 stelle, a tre mesi dal successo alle politiche, non brilla in nessuna città, anche se conquista il ballottaggio in alcuni comuni, senza mai essere in pole ...