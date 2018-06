Comunali | l' avanzata del centrodestra M5s a rischio bocca asciutta

ilgiornale

(Di lunedì 11 giugno 2018) Affluenza prima in aumento e poi in calo per le elezioni. Sia nella rilevazione delle 12 (19.82%) che in quella delle 19 (44.05%) i dati sono più alti rispetto alle consultazioni omologhe (rispettivamente 14.48% e 40.03%). I dati, specifica il Viminale, non tengono conto della Sicilia. Una prospettiva che cambia dopo i primi rilevamenti successivi alle 23, orario della chiusura delle urne. A recarsi alle urne infatti sarebbero stati poco più del 61% degli aventi diritto contro i 66.97% delle ultime elezioni omologhe. I risultati arriveranno nella notte. Al voto per il primo turno delle amministrative in 761 Comuni, di cui 20 sono capoluogo: Ancona, Avellino, Barletta, Brescia, Brindisi, Catania, Imperia, Massa, Messina, Pisa, Ragusa, Siracusa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Vicenza, Viterbo. Il secondo turno è previsto il 24 giugno. Sono chiamati a votare 6,7 ...