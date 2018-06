Comunali | l' avanzata del centrodestra I Cinque Stelle fermi al palo

ilgiornale

(Di lunedì 11 giugno 2018) Ilavanza alle. Le elezioni amministrative danno una conferma: la coalizione dei moderati unita vince in diverse città, il Pd tiene in qualche roccaforte e M5s rischia di restare fuori dalla partita delle amministrative. Ma andiamo con ordine. Le sfide e i ballottaggiPer quanto riguarda il centrosinistra va registrata la vittoria di Emilio Del Bono a Brescia che non dovrà affrontare il ballottaggio. Nella città lombarda crolla il Movimentoche si ferma al 6 per cento. Sempre il centrosinistra è davanti ad Ancona con la sindaca uscente Valeria Mancinelli che ha superato quota 40 per cento. Al ballottaggio però dovrà scontrarsi con il candidato delStefano Tombolini. Ad Avellino il centrosinistra con Nello Pizza dovrà affrontare il ballottaggio contro Vincenzo Ciampi del Movimento 5. Per quanto riguarda ila Imperia ad ...