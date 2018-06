Comunali | la Lega traina il centrodestra | M5S in frenata anche a Roma Brescia al

Elezioni Comunali - risultati : Lega traina centrodestra - M5S frena. Pd tiene Brescia : Mentre proseguono gli scrutini per le Elezioni amministrative che si sono svolte ieri in 761 Comuni, tra i quali 20 capoluoghi di provincia, un dato emerge con chiarezza: il centrodestra a trazione...

Italia : Comunali; Lega trascina centro destra - frenata M5S : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Elezioni Comunali 2018 - i risultati. Lega trascina centrodestra - M5s frena : La formazione guidata dal Carroccio strappa Catania, Treviso e Vicenza al centrosinsitra. Il Pd vince a Brescia ma finisce ai ballottaggi in diverse roccaforti. Tonfo 5 Stelle, flop nei due municipi ...

Comunali 2018 - l'exploit della Lega trascina il centrodestra - : I candidati della coalizione scelti del Carroccio hanno trionfato in diverse città già al primo turno delle amministrative: ottimi risultati in Veneto, specialmente a Treviso e Vicenza. Buone ...

Elezioni Comunali - risultati : Lega traina centrodestra - M5S frena. Pd tiene Brescia ma rischia Siena : A seguire: Cristiano Ciriaco Rocchetti per il Movimento 5 stelle è al 16,35%; Mauro Di Dalmazio , liste civiche Azione politica e Al centro per Teramo, è all'11,73%; Giovanni Cavallari , lista civica ...

Elezioni Comunali - risultati : Lega traina centrodestra - M5S frena. Pd tiene Brescia ma rischia Siena : Mentre proseguono gli scrutini per le Elezioni amministrative che si sono svolte ieri in 761 Comuni, tra i quali 20 capoluoghi di provincia, un dato emerge con chiarezza: il centrodestra a trazione...

Elezioni Comunali - risultati : boom centrodestra a guida Lega - M5S frena. Pd tiene Brescia - ma rischia Siena : Mentre proseguono gli scrutini per le Elezioni amministrative che si sono svolte ieri in 761 Comuni, tra i quali 20 capoluoghi di provincia, un dato emerge con chiarezza: il centrodestra a trazione...

Risultati Elezioni Comunali 2018 diretta sindaci ballottaggi/ Ultime notizie exploit Lega - crollo M5s - il Pd.. : Elezioni Amministrative 2018, diretta live Comunali: Ultime notizie e Risultati, affluenza ed dati reali dei 761 Comuni. 20 capoluoghi di provincia al voto, 1 di Regione. Il vero sconfitto è il Movimento 5 Stelle e non il Pd che può comunque festeggiare l’importante riconferma di Brescia e il vantaggio - seppur al ballottaggio - di Ancona ed Avellino dove i candidati sindaco ottengono 20% in più degli sfidanti di Centrodestra e M5s, ...

Italia : Comunali - conta M5S-Lega - Carroccio verso exploit Nordest : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Risultati elezioni Comunali | Effetto Lega : avanza centrodestra - in affanno il M5s : avanza il centrodestra, il Movimento 5 stelle è (a sorpresa) in affanno mentre il Pd, meno a sorpresa, continua a faticare. Questa potrebbe essere la sintesi dei Risultati delle

Elezioni Comunali - risultati : boom centrodestra a guida Lega - M5S frena. Pd tiene Brescia - ma rischia Siena : Mentre proseguono gli scrutini per le Elezioni amministrative che si sono svolte ieri in 761 Comuni, tra i quali 20 capoluoghi di provincia, un dato emerge con chiarezza: il centrodestra a trazione leghista avanza ovunque mentre il M5S registra una generale frenata e a Roma perde i due municipi in cui si votava. Il Pd tiene Brescia ma rischia a Siena e perde Vicenza e Treviso che passano al centrodestra. Fatta eccezione per la Sicilia, la ...

Comunali - M5s in calo. Centrodestra avanti - exploit Lega : Roma, 11 giu. , askanews, Movimento cinque stelle in calo e quasi mai in pole position, Centrodestra sempre più a trazione leghista, centrosinistra che rischia di perdere ancora terreno. Le elezioni ...

Elezioni Comunali 2018 - i risultati : avanza la Lega - frenata M5S : Elezioni comunali 2018: i risultati. Ieri, domenica 10 giugno, si è votato in 760 comuni e due municipi di Roma. Si è trattato della prima grande tornata dopo le Elezioni politiche dello scorso 4 marzo ed ha coinvolto circa 1/6 dell’elettorato. L’affluenza p stata del 61% (poco più del 20% nei due municipi capitolini), in calo rispetto alle precedenti comunali, e i risultati definitivi giungeranno nella tarda mattinata di oggi, lunedì 11 ...

Comunali 2018 : la Lega traina il centrodestra - M5S in frenata. «Effetto Raggi» a Roma - Brescia al centrosinistra : La prima impressione è che il centrodestra a trazione leghista continui ad avere il vento in poppa nel paese (non solo a Treviso e Vicenza), il Pd tenga rispetto alla debacle del voto nazionale del 4 marzo (si veda l’inattesa riconferma al primo turno a Brescia e gli ottimi risultati nelle due circoscrizioni di Roma al voto) mentre i 5 Stelle soffrano un doppio scotto: la tradizionale debolezza nel voto locale, già manifestata in altre ...