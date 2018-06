Comunali | la Lega e il centrodestra si prendono le città venete del Pd Treviso e Vicenza

RISULTATI ELEZIONI Comunali 2018 DIRETTA DATI REALI/ Ultime notizie : M5s e centrosinistra arretrano - bene Lega : ELEZIONI Amministrative 2018, DIRETTA live COMUNALI: Ultime notizie e RISULTATI, affluenza ed exit poll dei 761 Comuni. 20 capoluoghi di provincia al voto, 1 di Regione(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 07:00:00 GMT)

CComunali 2018 : la Lega traina il centrodestra - M5S in frenata. «Effetto Raggi» a Roma - Brescia al centrosinistra : La prima impressione è che il centrodestra a trazione leghista continui ad avere il vento in poppa nel paese (non solo a Treviso e Vicenza), il Pd tenga rispetto alla debacle del voto nazionale del 4 marzo (si veda l’inattesa riconferma al primo turno a Brescia) mentre i 5 Stelle soffrano un doppio scotto: la tradizionale debolezza nel voto locale, già manifestata in altre tornate, e l’abbraccio di governo con la Lega di Matteo Salvini...

Comunali - battaglia su 761 sindaci : l'exploit della Lega allarma M5S Treviso al Carroccio - Brescia ai Dem : Cresce ancora la Lega, che trascina il centrodestra facendo il pieno soprattutto nel nord-est, rallenta il Movimento 5 Stelle che perde i due Municipi della Capitale ieri al voto, entrambi con governi ...

Comunali - avanza Lega con Centrodestra - ripresa Centrosinistra - M5S in affanno : Teleborsa, - Elezioni Comunali del 10 giugno 2018, primo piccolo ma significativo Test politico dopo la consultazione del 4 marzo con le vittorie di M5S e la formazione del Governo del cambiamento di ...

Elezioni Comunali 2018 - a Brescia il sindaco uscente Del Bono festeggia. Centrosinistra avanti anche a Ancona M5S indietro ovunque - bene la Lega : L'affluenza finale, in base ai dati di 370 comuni, è del 60,05%, contro il 66,40% delle precedenti omologhe Elezioni

Comunali - test politico : Lega e M5S cercano la conferma. Affluenza alta - sfiora il 20 per cento : ROMA - L'Affluenza è alta: pari al 19,82% a mezzogiorno in 623 comuni dei 760 chiamati al voto per le Comunali , la Sicilia è esclusa, . Un dato in aumento, visto che alle precedenti elezioni negli ...

