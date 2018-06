Comunali | centrodestra ok a Terni | Vicenza | Treviso e Catania | Brescia al centrosinistra

Elezioni Comunali 2018 - la Lega trascina il centrodestra a Treviso e Vicenza. Il Pd tiene Brescia - ma perde Catania. Frenata M5S|Tutti i dati : Del Bono riconfermato a Brescia. centrodestra in vantaggio anche a Viterbo e Catania. Il centrosinistra, invece, è avanti ad Ancona e Siena. Bene la Lega. Cinque Stelle in difficoltà a Roma: tonfo nei municipi al voto

Elezioni amministrative e Comunali 2018 - risultati in diretta : il Pd vince a Brescia - Treviso e Catania vanno al centrodestra : Il Pd vince a Brescia, il centrodestra si riprende Treviso e conquista al primo turno anche Catania. I dati dello spoglio reale, che procede a rilento da Nord a Sud, indicano la tenuta del centrosinistra nel capoluogo lombardo, dove l’uscente Emilio Delbono (Pd) viaggia attorno al 54% e festeggia la vittoria: “Si vince anche con il cuore, dobbiamo riportare al centro alcuni temi che finora sono mancati a livello nazionale”, ...

CComunali 2018 : la Lega traina il centrodestra - M5S in frenata. «Effetto Raggi» a Roma - Brescia al centrosinistra : La prima impressione è che il centrodestra a trazione leghista continui ad avere il vento in poppa nel paese (non solo a Treviso e Vicenza), il Pd tenga rispetto alla debacle del voto nazionale del 4 marzo (si veda l’inattesa riconferma al primo turno a Brescia) mentre i 5 Stelle soffrano un doppio scotto: la tradizionale debolezza nel voto locale, già manifestata in altre tornate, e l’abbraccio di governo con la Lega di Matteo Salvini...

Comunali : centrodestra avanti a Terni - Vicenza - Treviso e Catania | Centrosinistra vince a Brescia | M5s arretra : I Cinquestelle fuori da tutti i ballottaggi dei comuni principali, sconfitti anche nei due municipi di Roma. Avanza la Lega in Veneto ma netta vittoria di Del Bono a Brescia. In Sicilia il centrodestra conquista Catania