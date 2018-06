Comunali | centrodestra avanti a Terni | Vicenza | Treviso e Catania | Centrosinistra vince

Comunali 2018 : la Lega trascina il centrodestra - M5S in frenata. Centrosinistra riconquista Brescia : La prima impressione è che il centrodestra a trazione leghista continui ad avere il vento in poppa nel paese (non solo a Treviso e Vicenza), il Pd tenga rispetto alla debacle del voto nazionale del 4 marzo (si veda l’inattesa riconferma al primo turno a Brescia) mentre i 5 Stelle soffrano un doppio scotto: la tradizionale debolezza nel voto locale, già manifestata in altre tornate, e l’abbraccio di governo con la Lega di Matteo Salvini...

Vicenza - Ancona - Imola : Risultati Elezioni Comunali 2018/ Dati reali : Treviso - avanti centrodestra con Conte : Risultati Imola, Ancona, Vicenza e Treviso: Elezioni Comunali Amministrative 2018 in Emilia Romagna, Marche e Veneto. Le ultime notizie sul voto: i nomi dei nuovi sindaci eletti

Pisa - Siena e Massa : risultati Elezioni Comunali 2018/ Dati reali Toscana e Umbria : Terni - Centrodestra avanti : Elezioni Comunali 2018, risultati Siena, Terni e tutti i 29 Comuni tra Toscana e Umbria: Amministrative, candiDati sindaco e sondaggi. Ultime notizie e come si vota

ELEZIONI Comunali 2018 ULTIME NOTIZIE/ Amministrative diretta risultati : sfide Salvini - sindaci e Centrodestra : ELEZIONI Amministrative 2018, diretta live COMUNALI: ULTIME NOTIZIE, come si vota, risultati, affluenza ed exit poll dei 761 Comuni. 20 capoluoghi di provincia al voto, 1 di Regione

Sondaggi Elezioni Comunali 2018/ Amministrative - "rischio' Centrodestra : 70% appoggia asse Lega-M5s : Sondaggi Elezioni Amministrative Comunali 2018: ultime notizie e intenzioni di voto, il "rischio" del Centrodestra con il 70% degli elettori che sposa asse Lega-M5s

Sondaggi Elezioni Comunali 2018/ Amministrative : M5s in calo - Lega con Centrodestra al 41 - 5% : Sondaggi Elezioni Amministrative 2018, intenzioni di voto verso Comunali: M5s in calo, Lega assieme al Centrodestra ad oggi vale il 41,5%. I dati dei Comuni raccolti pre-silenzio elettorale

Comunali Brescia - centrodestra a “tolleranza zero” per un altro ribaltone in Lombardia. Ma Del Bono è in vantaggio : A quasi anno dalla conquista della Stalingrado d’Italia, Sesto San Giovanni, il centrodestra tenta l’assalto a un’altra roccaforte Pd in Lombardia: Brescia. Domenica la forzista Paola Vilardi sfiderà il sindaco uscente Emilio Del Bono nella corsa alla Loggia: sarà la prova più significativa tra i 103 Comuni lombardi chiamati al voto. Il centrodestra, compatto nonostante la scelta del candidato non sia caduta su un leghista, è forte del 40,8 per ...

Sondaggi Elezioni Comunali 2018/ Amministrative Treviso - Centrodestra con Conte sfida il sindaco Pd Manildo : Sondaggi Elezioni Amministrative 2018: Comunali Treviso, sfida tra Centrodestra di Conte e il sindaco uscente Pd Manildo. Indietro M5s nei dati pre-silenzio elettorale: intenzioni di voto