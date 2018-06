Comunali : cade la roccaforte grillina di Priolo - M5S dal 71 - 6 al 16 per cento : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) – cade la roccaforte grillina di Priolo Gargallo, la cittadina del siracusano che lo scorso 4 marzo, alle Politiche, aveva ottenuto il 71,6 per cento delle preferenze. Questa volta, il M5S si è fermato alle amministrative ad appena il 16,39 per cento dei voti. La candidata del M5S, Teresa Lauria, che si è fermata al 18,27 per cento delle preferenze, ha perso contro l’ex deputato nazionale e regionale ...