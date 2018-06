Comunali | affluenza finale al 61 | 19%

Comunali Abruzzo : Flette l'Affluenza - Maggiore nelle Grandi Città : Teramo - Alla fine l'affluenza è calata del 6% rispetto alle precedenti Comunali e si attesta al 65,03%, comunque più alta del 61,12 nazionale. Si chiudono così le elezioni amministrative in Abruzzo, che hanno coinvolto 31 Comuni, tra cui Teramo e Silvi, con popolazione superiore ai 15mila abitanti e dov'è quindi previsto il doppio turno, entrambi commissariati. Teramo , che ha votato ben 12 mesi prima ...

Comunali : alle 23 chiusi seggi - primi dati affluenza in calo : Roma - alle 23 si sono chiusi i seggi nei 760 comuni chiamati alle urne per le elezioni Comunali. L'affluenza finale, in base ai dati di 370 comuni, è del 60,05%, contro il 66,40% delle precedenti omologhe elezioni Venti i capoluoghi di provincia interessati dalla consultazione elettorale. L'eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 24 giugno. Sul totale dei comuni al voto si contano 109 comuni ...

Elezioni Comunali 2018 : affluenza del 61% : 00:36 - Il dato incoraggiante dell'affluenza alle ore 19 è stato smentito dal dato definitivo delle 23. Nelle odierne Elezioni amministrative ha infatti votato il 61,19% contro il 67,22% delle precedenti Elezioni.- Brescia 59,15% (Elezioni Precedenti: 67,09%) - Sondrio 57,93% (" " 61,80%) - Treviso 55,79% (" " 61,76%) - Vicenza 55,96% (" " 63,70%) - Imperia 60,80% (" " 63,97%) - Massa 62,22% (" " 66,75%) - Pisa 58,42% (" " 56,80%) - Siena ...

Comunali - chiuse le urne. Liguria - l’affluenza “tiene” : 60 - 86% : I seggi sono stati aperti dalle 7 alle 23, subito dopo è incominciato lo spoglio. Oltre 125mila gli elettori in Liguria, affluenza in aumento in tutta Italia |

