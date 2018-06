Comunali Abruzzo | Flette l' Affluenza | Maggiore nelle Grandi Città

Comunali Abruzzo : Teramo e Silvi Verso il Ballottaggio - ma M5S Fuori dai Giochi e CDX Forte : Teramo - A spoglio ancora aperto si va Verso il Ballottaggio nei due unici comuni abruzzesi che prevedono il doppio turno di voto essendo maggiori di 15mila abitanti. Il dato che balza subito all'occhio è quello in controtendenza rispetto alle politiche di marzo in cui il M5S la faceva da padrone nelle percentuali di voto, oggi (a spogio ancora in corso) non va neanche ai ballottaggi. Molto indietro lo spoglio a Teramo che vede ...

Comunali Abruzzo : A Controguerra eletto il primo sindaco abruzzese : Teramo - Controguerra in provincia di teramo è il primo comune abruzzese ad eleggere il nuovo sindaco. Per l'uscente Franco Carletta la sfida era contro il quorum, essendo unico candidato del centro di 2.422 abitanti nella Val Vibrata. Già alle 21 aveva votato il 51 per cento degli aventi diritto. leggi tutto

Comunali : Abruzzo - si vota in 31 comuni : ... Gianguido D'Alberto , Insieme Possiamo, Partito Democratico, Teramo Vive, Teramo 3.0, Cristiano Rocchetti , Movimento 5 Stelle, Mauro Di Dalmazio , Al Centro per Teramo, Azione politica, Giovanni ...

Elezioni Comunali - in Abruzzo domenica 31 comuni al Voto : Teramo - In Abruzzo saranno 31 su 305 i comuni che andranno al Voto domenica 10 giugno per rinnovare i consigli Comunali: un capoluogo di provincia, Teramo; due con popolazione superiore ai 15mila abitanti, Teramo appunto e Silvi; sei per motivi diversi dalla scadenza naturale: Lucoli, Massa D'Albe, Montorio al Vomano, Nereto, Silvi e Teramo. Dei 31 comuni cinque sono in provincia di Chieti, sette in quella di L'Aquila, nove in quella ...