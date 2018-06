Comunali 2018 | Vittorio Sgarbi eletto sindaco a Sutri

Elezioni Comunali 2018 - risultati in diretta : speciale programmazione Rai : Elezioni Comunali 2018 Approfondimenti ed analisi sul risultato delle Elezioni Amministrative tenutesi ieri in 760 Comuni italiani caratterizzeranno – con una programmazione dedicata – i palinsesti odierni del servizio pubblico. Le notizie dai seggi verranno diffuse, in particolare, nel daytime e in seconda serata, con una specifica attenzione ai 20 capoluoghi di provincia chiamati a rinnovare le rispettive amministrazioni. Uno ...

Elezioni Comunali 2018 : i risultati in tempo reale a Vicenza - : Testa a testa tra centrodestra e centrosinistra nella città veneta, dove è assente dalla corsa il M5s. In leggero vantaggio al momento Francesco Rucco, sostenuto da Lega, Fi e FdI, ma potrebbe essere ...

Comunali 2018 : la Lega trascina il centrodestra - M5S in frenata. Centrosinistra riconquista Brescia : La prima impressione è che il centrodestra a trazione leghista continui ad avere il vento in poppa nel paese (non solo a Treviso e Vicenza), il Pd tenga rispetto alla debacle del voto nazionale del 4 marzo (si veda l’inattesa riconferma al primo turno a Brescia) mentre i 5 Stelle soffrano un doppio scotto: la tradizionale debolezza nel voto locale, già manifestata in altre tornate, e l’abbraccio di governo con la Lega di Matteo Salvini...

Elezioni Comunali 2018 - centrodestra avanti a Treviso e Vicenza. Brescia resta al centrosinistra. Frenata M5S : Del Bono riconfermato a Brescia. centrodestra in vantaggio anche a Viterbo e Catania. Il centrosinistra, invece, è avanti ad Ancona e Siena. Bene la Lega. Cinque Stelle in difficoltà a Roma: tonfo nei municipi al voto

Elezioni Comunali 2018 : i risultati in tempo reale a Imperia - : A Imperia , uno dei 20 comuni chiamati alle urne in Liguria, in vantaggio l'ex ministro Claudio Scajola. Si va verso il ballottaggio. L'affluenza alle urne, alle 23, è stata del 62,78%. I risultati -...

Elezioni Comunali 2018 - a Brescia il sindaco uscente Del Bono festeggia. Centrosinistra avanti anche a Ancona M5S indietro ovunque - bene la Lega : L'affluenza finale, in base ai dati di 370 comuni, è del 60,05%, contro il 66,40% delle precedenti omologhe Elezioni

Comunali 2018 - a Piazzolo il primo sindaco eletto : è Laura Arizzi - : Era l'unica candidata del piccolo comune bergamasco: ha conquistato il 100% dei voti. Alle 19 era già stata confermata primo cittadino dopo aver superato il quorum dell'affluenza , I RISULTATI - TUTTI ...

Elezioni Comunali 2018 : affluenza del 61% : 00:36 - Il dato incoraggiante dell'affluenza alle ore 19 è stato smentito dal dato definitivo delle 23. Nelle odierne Elezioni amministrative ha infatti votato il 61,19% contro il 67,22% delle precedenti Elezioni.- Brescia 59,15% (Elezioni Precedenti: 67,09%) - Sondrio 57,93% (" " 61,80%) - Treviso 55,79% (" " 61,76%) - Vicenza 55,96% (" " 63,70%) - Imperia 60,80% (" " 63,97%) - Massa 62,22% (" " 66,75%) - Pisa 58,42% (" " 56,80%) - Siena ...

Risultati Elezioni Comunali 2018 dati reali/ Ultime notizie Amministrative diretta : affluenza giù - crollo M5s : Elezioni Amministrative 2018, diretta live Comunali: Ultime notizie e Risultati, affluenza ed exit poll dei 761 Comuni. 20 capoluoghi di provincia al voto, 1 di Regione(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 01:16:00 GMT)

Comunali 2018 - diretta risultati : centrosinistra avanti a Brescia - Ancona e Avellino. Affluenza in calo al 61% : Elezioni Comunali 2018: seggi chiusi e via allo spoglio per sapere chi ha vinto. L'Affluenza finale in 623 comuni dei 760 chiamati alle urne è stata del 61,19%, contro il 67,24% delle...

