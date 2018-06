Comunali 2018 | Sgarbi eletto sindaco a Sutri | ' Sono soddisfatto'

Elezioni Comunali 2018 - M5S e Lega al bivio. I politologi : l'asse funziona : Tentazione giallo-verde. Gli esperti: "La voglia di potere cementa l'alleanza"

TREVISO - ANCONA - IMOLA : RISULTATI ELEZIONI Comunali 2018/ Dati reali : Vicenza - eletto sindaco Rucco (Cdx) : RISULTATI IMOLA, ANCONA, Vicenza e TREVISO: ELEZIONI COMUNALI Amministrative 2018 in Emilia Romagna, Marche e Veneto. Le ultime notizie sul voto: i nomi dei nuovi sindaci eletti(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 08:12:00 GMT)

Elezioni Comunali 2018 : i risultati in tempo reale a Sondrio - : Il capoluogo provinciale è uno dei 103 comuni lombardi andati alle urne in questa tornata di amministrative. Lo scrutinio parziale vede in testa il candidato del centrodestra Marco Scaramellini ma si ...

Comunali 2018 : la Lega traina il centrodestra - M5S in frenata. «Effetto Raggi» a Roma - Brescia al centrosinistra : La prima impressione è che il centrodestra a trazione leghista continui ad avere il vento in poppa nel paese (non solo a Treviso e Vicenza), il Pd tenga rispetto alla debacle del voto nazionale del 4 marzo (si veda l’inattesa riconferma al primo turno a Brescia e gli ottimi risultati nelle due circoscrizioni di Roma al voto) mentre i 5 Stelle soffrano un doppio scotto: la tradizionale debolezza nel voto locale, già manifestata in altre ...

Elezioni Comunali 2018 - la Lega trascina il centrodestra a Treviso e Vicenza. Il Pd tiene Brescia - ma perde Catania. Frenata M5S|Tutti i dati : Del Bono riconfermato a Brescia. centrodestra in vantaggio anche a Viterbo e Catania. Il centrosinistra, invece, è avanti ad Ancona e Siena. Bene la Lega. Cinque Stelle in difficoltà a Roma: tonfo nei municipi al voto

BRINDISI E BARLETTA - RISULTATI ELEZIONI Comunali 2018/ Dati reali Puglia : Cannito verso la vittoria : ELEZIONI COMUNALI 2018, RISULTATI Puglia, BRINDISI e tutti i 45 Comuni della Puglia: Amministrative, candiDati sindaco e sondaggi. Ultime notizie e come si vota(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 07:48:00 GMT)

Comunali 2018 - si conferma l'onda del 4 marzo. Sul risultato influisce la linea dura di Salvini sui migranti : E traspare la volontà di assecondare il leader del Carroccio su una politica che al momento sembra pagare; e che potrebbe radicalizzarsi in vista delle Europee del 2019. Ma si indovina anche il ...

Comunali 2018 : la Lega avanza - il M5S frena - il Pd in affanno : La Lega avanza, il Movimento 5 Stelle non sfonda, il Pd in affanno ma non tracolla: sono le prime indicazioni della tornata delle elezioni Comunali 2018 che vedevano chiamati al voto 7 milioni di italiani per rinnovare le amministrazioni in 761 Comuni di cui 20 capoluoghi. Al voto ha partecipato il 61,1% degli aventi diritto, in calo rispetto al ...

BRESCIA E SONDRIO - RISULTATI ELEZIONI Comunali 2018/ Dati reali Lombardia : con Del Bono il Pd vola alla Loggia : ELEZIONI COMUNALI 2018, RISULTATI BRESCIA, SONDRIO e tutti i 103 Comuni della Lombardia: Amministrative, candiDati sindaco e sondaggi. Ultime notizie e come si vota(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 07:30:00 GMT)

Messina - Trapani e Siracusa : Risultati Elezioni Comunali 2018/ Dati reali Sicilia : a Catania vince Pogliese : Elezioni Comunali 2018, Risultati Catania, Messina e tutti i 137 Comuni della Lombardia: Amministrative, candiDati sindaco e sondaggi. Ultime notizie e come si vota(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 07:15:00 GMT)

Elezioni amministrative e Comunali 2018 - risultati in diretta : il Pd vince a Brescia - Treviso e Catania vanno al centrodestra : Il Pd vince a Brescia, il centrodestra si riprende Treviso e conquista al primo turno anche Catania. I dati dello spoglio reale, che procede a rilento da Nord a Sud, indicano la tenuta del centrosinistra nel capoluogo lombardo, dove l’uscente Emilio Delbono (Pd) viaggia attorno al 54% e festeggia la vittoria: “Si vince anche con il cuore, dobbiamo riportare al centro alcuni temi che finora sono mancati a livello nazionale”, ...

RISULTATI ELEZIONI Comunali 2018 DIRETTA DATI REALI/ Ultime notizie : M5s e centrosinistra arretrano - bene Lega : ELEZIONI Amministrative 2018, DIRETTA live COMUNALI: Ultime notizie e RISULTATI, affluenza ed exit poll dei 761 Comuni. 20 capoluoghi di provincia al voto, 1 di Regione. La Lega trascina il centrodestra alla vittoria da Nord a Sud nelle ELEZIONI COMUNALI Amministrative 2018. Lo scrutinio procede a rilento, ma ci sono già dei RISULTATI consoliDATI. A Treviso, ad esempio, Mario Conte diventa sindaco facendo tornare la Lega al potere. Il ...

Elezioni Comunali 2018 : i risultati in tempo reale a Viterbo - : Il capoluogo è uno dei 47 comuni del Lazio andati alle urne in questa tornata delle amministrative. Lo scrutinio parziale vede in testa il candidato del centrodestra. L'affluenza definitiva è in calo ...

CComunali 2018 : la Lega traina il centrodestra - M5S in frenata. «Effetto Raggi» a Roma - Brescia al centrosinistra : La prima impressione è che il centrodestra a trazione leghista continui ad avere il vento in poppa nel paese (non solo a Treviso e Vicenza), il Pd tenga rispetto alla debacle del voto nazionale del 4 marzo (si veda l’inattesa riconferma al primo turno a Brescia) mentre i 5 Stelle soffrano un doppio scotto: la tradizionale debolezza nel voto locale, già manifestata in altre tornate, e l’abbraccio di governo con la Lega di Matteo Salvini...