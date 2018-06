Comunali 2018 | la Lega avanza | il M5S frena | il Pd in affanno 

BRESCIA E SONDRIO - RISULTATI ELEZIONI Comunali 2018/ Dati reali Lombardia : con Del Bono il Pd vola alla Loggia : ELEZIONI COMUNALI 2018, RISULTATI BRESCIA, SONDRIO e tutti i 103 Comuni della Lombardia: Amministrative, candiDati sindaco e sondaggi. Ultime notizie e come si vota(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 07:30:00 GMT)

Messina - Trapani e Siracusa : Risultati Elezioni Comunali 2018/ Dati reali Sicilia : a Catania vince Pogliese : Elezioni Comunali 2018, Risultati Catania, Messina e tutti i 137 Comuni della Lombardia: Amministrative, candiDati sindaco e sondaggi. Ultime notizie e come si vota(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 07:15:00 GMT)

Elezioni amministrative e Comunali 2018 - risultati in diretta : il Pd vince a Brescia - Treviso e Catania vanno al centrodestra : Il Pd vince a Brescia, il centrodestra si riprende Treviso e conquista al primo turno anche Catania. I dati dello spoglio reale, che procede a rilento da Nord a Sud, indicano la tenuta del centrosinistra nel capoluogo lombardo, dove l’uscente Emilio Delbono (Pd) viaggia attorno al 54% e festeggia la vittoria: “Si vince anche con il cuore, dobbiamo riportare al centro alcuni temi che finora sono mancati a livello nazionale”, le ...

Elezioni Comunali 2018 : i risultati in tempo reale a Viterbo - : Il capoluogo è uno dei 47 comuni del Lazio andati alle urne in questa tornata delle amministrative. Lo scrutinio parziale vede in testa il candidato del centrodestra. L'affluenza definitiva è in calo ...

Comunali 2018 : la Lega traino del centrodestra - M5S in frenata. Centrosinistra tiene Brescia : La prima impressione è che il centrodestra a trazione leghista continui ad avere il vento in poppa nel paese (non solo a Treviso e Vicenza), il Pd tenga rispetto alla debacle del voto nazionale del 4 marzo (si veda l’inattesa riconferma al primo turno a Brescia) mentre i 5 Stelle soffrano un doppio scotto: la tradizionale debolezza nel voto locale, già manifestata in altre tornate, e l’abbraccio di governo con la Lega di Matteo Salvini...

Risultati Messina live - Elezioni Comunali 2018 - Sky TG24 - : Messina è uno dei 138 comuni chiamati alle urne in Sicilia per eleggere sindaco e consiglieri Comunali. L'affluenza alle urne è stata del 64,98%. Scrutinate 48 sezioni su 254: in testa Placido ...

Elezioni Comunali 2018 - Treviso va al centrodestra con Mario Conte - : La Lega conquista la città veneta al primo turno: l'esponente del centrosinistra e sindaco uscente Giovanni Manildo concede la vittoria al candidato del Carroccio Mario Conte. Male il M5s. L'affluenza ...

Comunali 2018 - l'Italia va un altro po' più a destra. M5S in affanno. Il Pd soffre - ma resiste : Nell'Italia gialloverde c'è un giallo opaco e un verde acceso. Le Comunali ridimensionano i 5 Stelle e lanciano ancora più in avanti la Lega, che traina il centrodestra in tutto lo Stivale. soffre il Pd, ma con sacche di resistenza.Mentre lo spoglio va avanti a rilento, a sei ore dalla chiusura delle urne l'unica certezza è la vittoria del centrosinistra a Brescia, con Enrico Del Bono riconfermato sindaco. Probabili vittorie ...

Comunali 2018 - Vittorio Sgarbi eletto sindaco a Sutri - : Il critico d'arte ha battuto al primo turno l'unico avversario Lillo Di Mauro con il 58,79% dei voti. RISULTATI - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Elezioni Comunali 2018 - risultati in diretta : speciale programmazione Rai : Elezioni Comunali 2018 Approfondimenti ed analisi sul risultato delle Elezioni Amministrative tenutesi ieri in 760 Comuni italiani caratterizzeranno – con una programmazione dedicata – i palinsesti odierni del servizio pubblico. Le notizie dai seggi verranno diffuse, in particolare, nel daytime e in seconda serata, con una specifica attenzione ai 20 capoluoghi di provincia chiamati a rinnovare le rispettive amministrazioni. Uno ...

Elezioni Comunali 2018 : i risultati in tempo reale a Vicenza - : Testa a testa tra centrodestra e centrosinistra nella città veneta, dove è assente dalla corsa il M5s. In leggero vantaggio al momento Francesco Rucco, sostenuto da Lega, Fi e FdI, ma potrebbe essere ...

