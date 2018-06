Come ha fatto un pezzo di dito a finire in una vaschetta di gelato?

Sono imprenditori - sono minorenni multimilionari : ecco Come hanno fatto : Chi l'ha detto che per diventare imprenditori bisogna restare incollati sui banchi, frequentando costose business school per ottenere prestigiose lauree? La lucida follia di questi ragazzini, unita a creatività, tenacia e competenze tecnico-imprenditoriali apprese da autodidatti, ha saputo creare imprese a sei zeri prima che diventassero maggiorenni. ecco quattro incredibili storie di imprenditori bambini...

Musica a scuola - Bollani al Fatto.it : “Ci pensavo anche io poi mi sono ricordato Come si insegna storia dell’arte…” : “Più Musica a scuola? Anch’io ci pensavo poi mi sono ricordato come facevano storia dell’arte a scuola e…”, risponde con ironia il musicista Stefano Bollani ai giornalisti Diego Petrini e Davide Turrini del fattoquotidiano.it durante la presentazione del suo ultimo album Que Bom in cui suona come ospite anche Caetano Veloso. “La Musica andrebbe presa prima che come fatto culturale come un fatto sociale. Si canta e si suona insieme perché si ...

San Giovanni - bimba di 3 anni con spago attorno al collo/ Roma - Come ha fatto la piccola a strangolarsi? : San Giovanni, bimba di 3 anni con spago attorno al collo. Roma, bambina egiziana in coma e in fin di vita. E' accaduto nella serata di venerdì, la piccola è figlia di genitori egiziani(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 16:41:00 GMT)

Mancini soddisfatto : 'Continuando così tra un anno Come loro' : Roma, 2 giu. , askanews, Continua la striscia nera dell'Italia, che contro la Francia non vince da dieci anni. Ma al ct Roberto Mancini la squadra è piaciuta e va oltre il risultato: 'Queste dice sono ...

Wonder Woman esiste per davvero : mette in fuga l’aggressore armato di coltello. Ecco Come ha fatto : Becky Lord, insieme alla sorella, stava tornando a casa in auto, a Waterfoot, nel Lancashire, quando si è imbattuta in un uomo che puntava un coltello in direzione di una signora. È scesa dalla macchina e si è messa tra Sean Fell, un 30enne che aveva già trascorso 15 mesi in carcere, e la madre. Lord, dopo aver tentato di tranquillizzare l’aggressore, è passata all’azione e lo ha convinto ad allontanarsi. La polizia è intervenuta ...

Cryptojacking - ecco Come funziona l’ultima tendenza in fatto di attacchi informatici : dirottare PC e dispositivi per generare monete digitali : Con l’aumento delle monete virtuali e delle criptovalute, come Bitcoin e Monero, si sente sempre più parlare di Cryptojacking, un vero e propro incubo per tutti gli utilizzatori di PC, tablet e smartphone. Ma di cosa si tratta esattamente? Siamo tutti potenzialmente a rischio? Esiste un modo per proteggersi? Venustech, fornitore di servizi e soluzioni di sicurezza specializzata, ha provato a fare il punto su quello che sembra essere uno tra i ...

Governo - Giorgetti al fatto.it : “M5s-Lega? Non si poteva 3 giorni fa non vedo Come si possa oggi”. “Elezioni? A settembre” : “L’ipotesi Governo M5S-Lega è difficile che maturi. Giorgetti premier? Ipotesi fantasiosa”. Giancarlo Giorgetti, intercettato da ilfattoquotidiano.it tra Camera e Senato smorza gli entusiasmi di pentastellati e leghisti. “Se non c’erano le condizioni tre giorni fa è difficile che ci siano adesso, però vediamo. Ora c’è Cottarelli che sta tentando di fare il Governo e se i voti non ce li avrà dovremo studiare un ...

Salvini : Mattarella ha disfatto tutto - spieghi Come se ne esce : Roma, 30 mag. , askanews, 'Non faremo confusione, non faremo barricate, abbiamo lavorato per mesi per dare un Governo all'Italia, abbiamo fatto tutto quello che potevamo, ora chi ha disfatto, lo dico ...

CATTURATO A PALERMO IMAM "FAI-DA-TE" EVASO A MILANO/ Tunisino a rischio radicalizzazione : "Come avete fatto?" : CATTURATO l'IMAM "fai-da-te" EVASO a MILANO, finse il suicidio, preso a PALERMO mentre si stava imbarcando su una nave per la Tunisia: stava scontando 14 anni per traffico di droga(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 15:51:00 GMT)

Palermo - catturato il detenuto evaso da Milano : stava fuggendo in Tunisia. Agli agenti : “Complimenti - Come avete fatto?” : La prima tappa era stata Bologna, città in cui in passato spacciava droga. Se n’era andato lì, dopo l’evasione, Ben Mohamed Ayari Borhane, il tunisino detenuto a Opera, considerato pericoloso e radicalizzato, fuggito la notte tra il 17 e il 18 maggio da Milano e catturato sabato sera a Palermo, dove si era rifugiato in un secondo momento. Spostamenti effettuati in treno. È quanto è emerso dai primi accertamenti, mentre continuano le ...

Governo - Luigi Di Maio : 'Nasce la terza Repubblica - a Mattarella abbiamo fatto il nome di Conte Come futuro premier' : "Sono stati 80 giorni in cui ne è valsa la pena prendere tempo perché finalmente nasce la terza Repubblica, a Sergio Mattarella abbiamo fatto il nome di Giuseppe Conte come premier". Lo ha affermato ...

Come fare lo sham?oo fatto in casa contro la perdita dei capelli : La perdita dei capelli è un problema che affligge chiunque, uomini e donne di qualsiasi età. La perdita dei capelli secondo gli esperti è dovuta a diversi fattori Come stress, gravidanza, menopausa, perdita di peso e così via. Ci sono, poi, altri fattori da considerare che possono accelerare e promuovere la perdita dei capelli. Lo … Continua a leggere →

“Alla fine lo ha fatto davvero!”. Il figlio di Rocco Come il papà… Leonardo - ma che combini? Ecco dove hanno beccato il figlio di Siffredi. E qualcuno si domanda : “Ma non è troppo giovane per queste cose?”. Le immagini “incriminate” : Tale padre, tale figlio, si dice così. Ma anche, che da una pianta di banane – concedeteci la licenza – non può di certo nascere una mela. Ora, a parte l’eufemismo riadattato, c’è una cosa che il mondo forse ancora ignora, anche se le indicazioni erano decisamente evocative. Sono passati due anni, da quando Rocco Siffredi presentò in tv suo figlio Leonardo Tano così: “Lui sarà una grande pornostar, ha delle ‘doti’ molto più ...

“Ha salvato 2 milioni di bambini”. Come ha fatto. L’uomo è considerato un eroe e ora la sua storia fa il giro del mondo : È a tutti gli effetti un eroe moderno. Ed è per questo che la sua storia sta facendo il giro del mondo, proprio nei giorni in cui è dovuto andare in pensione per raggiunti limiti di età, in Australia, a 81 anni. Parliamo di James Harrison e viene definito “The Man With the Golden Arm”, l’uomo dal braccio d’oro. Perché? Secondo l’Australian Red Cross Blood Service, ha aiutato a salvare la vita di oltre 2,4 ...