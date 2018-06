Come fare screenshot su Moto G6

Napoli - Ancelotti è carico : 'Mi aspetto di fare del mio meglio - Come sempre' : Il tecnico del Napoli ha poi parlato della Coppa del Mondo che sta per partire: ' Ho preso parte a tre Mondiali, due come giocatore e uno come assistente manager ed è stata un'esperienza unica, una ...

Come fare screenshot Samsung : Chiunque si trovi alle prese con un nuovo smartphone, potrebbe trovarsi nella necessità di imparare da capo a svolgere compiti semplici. Tra questi, senza dubbio, va inserita la possibilità di “catturare” screenshot del display, funzione ormai data per scontata ma che potrebbe mettere in crisi tutti quegli utenti che hanno deciso di acquistare un dispositivo di brand differente rispetto al precedente. Non ci perderemo in chiacchiere ...

“Sono morti in un modo orribile”. Niente da fare per Pietro e Simona. Ecco i loro corpi Come sono stati ritrovati : i soccorsi hanno capito subito la dinamica. Cosa è successo : Una tragedia incredibile, una fatalità, anche se sulle cause di questo incredibile quanto curioso incidente c’è ancora il massimo riserbo. Siamo a Palermo dove Simona Messina e Piero Torres, appena 28enni, durante la mattina 9 giugno all’alba, sono morti mentre a bordo di una Mercedes classe A180 stavano percorrendo via Monte Ercta, la strada che collega Mondello a Monte Pellegrino. Titolare di un negozio di idropitture in ...

ESAME TERZA MEDIA 2018 - OGGI PROVA DI ITALIANO/ Tre tracce possibili : ecco Come fare un riassunto perfetto : ESAME TERZA MEDIA 2018, PROVA di ITALIANO: come cambia. Le novità e gli esempi: testo narrativo, tema argomentativo e riassunto. Le proposte avanzate dal Miur(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 08:22:00 GMT)

Sembra Salah anche Come gioca. Hussein Ali - il sosia che farebbe furore in Serie A : Fa il calciatore, ha la barba nera e i capelli ricci: spesso lo fermano pensando che sia Mohamed Salah, il centravanti egiziano del Liverpool, cui assomiglia tantissimo, ma non è lui. Si tratta di Hussein Ali, 20enne attaccante della formazione dell’Al-Zawraa, squadra di Baghdad attualmente prima in classifica nel campionato iracheno. With his black beard, curly hair and #football boots, Iraqi striker Hussein Ali is often ...

Come fotografare al tramonto con lo smartphone - le 10 regole : «Cogli l’attimo». Ecco cosa sembra suggerirci la luce perfetta della golden hour. Poco prima che il sole tramonti la luce si trasforma in un vestito ideale per ogni soggetto e invita il fotografo a giocare con ombre, riflessi e messe a fuoco. Un’ispirazione che va oltre la classica foto del cielo incendiato dal tramonto offrendoci la possibilità di immortalare scene morbide e romantiche. E Samsung, che con Galaxy S9 e S9+ ha ...

Come fare per sedurre un uomo : Non è facile stilare un elenco delle strategie più efficaci per sedurre un uomo, proprio perché quello che può apparire più intrigante per una persona, può non esserlo per un’altra. Tuttavia, ci sono atteggiamenti e dettagli di stile notoriamente apprezzati dalla maggior parte dei maschietti. Prima di esporteli, vogliamo, però, fare una premessa doverosa. Prima di “partire all’attacco”, i predatori studiano le vittime designate, per muoversi ...

Come fare la sangria : Come fare la sangria: ricetta originale della sangria, sangria catalana e sangria bianca. Quale vino usare e consigli utili per risultati impeccabili! (altro…) The post Come fare la sangria appeared first on Idee Green.

Come fare screenshot su LG G7 : Guida per scattare screenshot su LG G7. Come catturare screenshot su LG G7. Salvare schermate su LG G7 screenshot Su LG G7 Come si scattano screenshot su LG G7? Ecco la guida completa, che ti permetterà di catturare schermate in modo facile e veloce. Hai comprato o hai ordinato questo nuovo smartphone Android e hai […]

Come fare il pane : Come fare il pane: ricetta di diversi tipi di pane. Dal pane classico al pane con lievito madre, dal pane senza lievito al pane di avena. Tanti consigli per fare il pane fresco in casa. (altro…) The post Come fare il pane appeared first on Idee Green.

Nike Epic React Dusk to Dawn - la serie superlimitata “mediorientale” : Come fare ad averle : Il primo avvistamento è stato quello della coloratissima edizione Belgium, di cui dovrebbero essere messe in vendita solo 1888 paia in tutto il mondo, almeno secondo quanto dice l’account Instagram 2muchsol3 che per primo le ha fotografate. ️‍♂️ 2018 Epic React “Belgium” Limited to 1,888 pairs globally 8, 8.5[SOLD] 9[SOLD] 9.5[SOLD] 10.5[SOLD] 11 8 , 11 left 5 pairs total Email A post shared by ...

Minorenni al lavoro : quando e Come si può fare : L’inizio dell’estate si avvicina, così come la fine delle scuole. Per molti ragazzi da metà giugno iniziano lunghe settimane di potenziale dolce far niente. Da un lato è sacrosanto dedicarsi a un po’ di svago e ai a viaggi; dall’altro questi giorni possono diventare l’occasione per svolgere qualche lavoretto. Un modo per iniziare a familiarizzare con quel mondo che percorsi formativi sempre più lunghi e articolati spesso allontanano fino a data ...

Prestazioni occasionali : Come fare per ottenere il rimborso? : Hai versato una somma in eccesso sul tuo portafoglio virtuale INPS per pagare lavoretti riconducibili alla nuova disciplina delle Prestazioni occasionali? Ti sei accorto che l’importo extra non ti servirà nel breve periodo e vorresti chiederne il rimborso ma non sai come fare? In un recente intervento di prassi (Messaggio n. 2121 del 25 maggio 2018), l’INPS ha spiegato passo-passo come gli utilizzatori delle somme versate e non utilizzate devono ...