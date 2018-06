Colore capelli | biondo platino | come le star

vanityfair

(Di lunedì 11 giugno 2018) Le nuove stagioni portano con sé sempre un desiderio di cambiamento. Non è da meno l’estate alle porte, terreno fertile per dare alle chiome un nuovo twist. Se è vero che il ritorno alle sfumature naturali si posiziona tra gli hot trend del momento, c’è anche chi, alle chiome brillanti, quelle daicolor, proprio non sa rinunciare. E non parliamo solo di teste naturalmente bionde che si sono semplicemente convertite a toni più freddi. Nella schiera delle blonde lovers ci sono anche anime brunette che alle tonalità calde, avvolgenti e intense del castano o del toni caffè, spesso preferiscono veri e propri effetti bleached. LEGGI ANCHEI migliori colori diispirati alleIl panorama hollywoodiano è costellato di tantissimi esempi. Chi per scelte personali e chi per esigenze di copione, sono tante le celeb che hanno ceduto al fascino del platinum. Tra le più ...