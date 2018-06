Clima | Italia e Spagna | aumentare del 35% il target di rinnovabili-efficienza 

Energia - Greenpeace in azione in Lussemburgo : “L’Italia si schieri in difesa di rinnovabili e Clima - l’UE punti sulla democrazia energetica” : 1/6 Credit: Jean-Yves Leblon ...

Renzi a Salvini : basta Clima incendiario - rappresenti l'Italia : Roma, , askanews, - Matteo Renzi, senatore del Pd, risponde in aula motivando il "no" del suo partito alla fiducia al governo Conte e accusando il ministro dell'Interno Salvini di alimentare "un clima ...

Bce - Constancio a Italia : Clima dei mercati può mutare di colpo : Roma, 29 mag. , askanews, L'ipotesi di attivare il meccanismo di scudo antispread della Bce sull'Italia, l'Outright Monetary Transactions , Omt, , richiederebbe l'accettazione, da parte della Penisola,...

“A Parigi insegno all’università - in Italia Clima di sopraffazione. E in otto anni non ho mai pensato di tornare” : “Fin da quando ero bambino avevo capito che per realizzare i miei sogni me ne sarei dovuto andare da Palermo”. Fabrizio Li Vigni ha 30 anni, una laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione e una valigia piena di ambizioni che non era possibile realizzare nella sua terra: “Una volta terminata la triennale sono andato a Barcellona per un master in Filosofia Contemporanea”, racconta. Ma c’era una cultura che più di ogni altra ...

“Women Kicking It on Climate” : Rosalba Giugni e Donatella Bianchi rappresenteranno l’Italia a Ottawa : Le donne che lottano ogni giorno per il clima si riuniranno il 16 e il 17 Maggio ad Ottawa. Nell’ambito dell’attività del G7, la ministra canadese dell’Ambiente e dei Cambiamenti climatici, Catherine McKenna, ha organizzato il “Climate Leaders’ Summit: Women Kicking It on Climate”, un incontro internazionale con tutte le leader che si stanno impegnando per combattere gli effetti del riscaldamento globale. Per l’Italia sono state invitate, ...

"Negli Usa respiro quel Clima di lealtà che mi mancava in Italia. Spero che il nuovo Governo restituisca credibilità al Paese" : "Sono quello che sono sempre stato: un medico, un chirurgo e un professore universitario. Da questo punto di vista niente è cambiato. Semplicemente, al mio impegno clinico e alla ricerca medica oggi si aggiunge un ruolo manageriale, improntato soprattutto alla promozione dei rapporti accademici internazionali". È Ignazio Marino che parla e si racconta in un'intervista a Vanity Fair e parla della sua nuova vita a ...

Clima da Liberazione in Forza Italia - Berlusconi è tornato : Dentro Forza Italia la notizia è deflagrata come un elisir di giovinezza. C'è un Clima da Liberazione nel partito azzurro che ritrova il suo leader. Silvio Berlusconi è di nuovo candidabile, di nuovo presentabile, può essere eletto alla Camera o al Senato, è abilitato a giocare pienamente la partita politica. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha emesso un provvedimento subito esecutivo che cancella gli ...

Clima - Eurostat : nel 2017 aumentano le emissioni di CO2 in UE e Italia : Secondo i dati divulgati da Eurostat, le emissioni di anidride carbonica prodotte dalla combustione di carburanti di origine fossile nell’Unione Europea nel 2017 sono salite dell’1,8% rispetto al 2016. Le emissioni di CO2 sono una delle principali cause del riscaldamento globale e contano per circa l’80% delle emissioni totali di gas serra. Le emissioni di biossido di carbonio sono salite nel 2017 nella maggioranza degli Stati ...

Berlusconi attacca ancora i Cinque Stelle ed evoca Hitler : «In Italia Clima pericoloso» : Il leader di Forza Italia parla da Porzus: «C’è stato il respingimento di 4,5 milioni di cittadini che hanno votato democraticamente e questo non può succedere in una paese libero»

Clima - il Wwf : “L’Italia sostenga obiettivi più ambiziosi dell’Ue su rinnovabili e efficienza energetica” : Domani i ministri dell’Energia della UE si incontrano informalmente a Sofia, in Bulgaria. All’ordine del giorno la quantificazione del target di energia rinnovabile al 2030 e la quantificazione e la natura (vincolante/indicativa) del target di efficienza energetica. “Perché la UE sia davvero in linea con l’Accordo di Parigi, servono obiettivi più ambiziosi al 2030, a chiederlo sono anche molte utility elettriche, oltre che il Parlamento ...