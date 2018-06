Classifica Formula 1 Mondiale Piloti e Costruttori | Vettel primo | Mercedes resiste Gp

Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori : Vettel in testa - bene Bottas! (Gp Canada 2018) : CLASSIFICA FORMULA 1, Mondiale Piloti e Costruttori dopo il Gp Canada 2018 a Montreal: vince Sebastian Vettel che torna in testa , Lewis Hamilton è quinto e adesso è distante un punto(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 23:03:00 GMT)

Formula 1 - la Classifica piloti dopo il gran premio del Canada : Si è concluso il gran premio del Canada , dominio da parte di Sebastian Vettel, il pilota della Ferrari è stato autore di una gara fantastica, il tedesco ha controllato la gara dal primo giro, senza mai rischiare. Problemi per il pilota della Mercedes Hamilton che deve subire il sorpasso proprio da Vettel nella classifica generale, la Rossa torna in vetta al Mondiale ed adesso guarda sempre più con maggiore fiducia al proseguo del campionato. ...

Diretta/ Formula E Gp Zurigo 2018 : streaming video e tv - la Classifica piloti. Gara - vincitore e podio : Diretta Gp Zurigo 2018 : info streaming video e tv, vincitore della prova in Svizzera del Mondiale di Formula E ormai vicino al termine. Vergne metterà in cassaforte il titolo?.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 15:48:00 GMT)

Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Canada 2018 Montreal (oggi 10 giugno) : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Canada 2018 a Montreal : Lewis Hamilton e Mercedes al comando, Vettel e la Ferrari inseguono(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 15:30:00 GMT)

Formula 1 - come cambia la Classifica piloti dopo il gran premio di Monaco : Formula 1, la nuova classifica piloti – Si è concluso il gran premio di Monaco che ha regalato emozioni. Successo da parte di Daniel Ricciardo che ha continuano il dominio ma non sono mancati i brividi per la Red Bull, qualche problema alla monoposto per l’australiano che però è stato bravissimo a mantenere la prima posizione. Alle spalle Vettel che è stato penalizzato nel finale dalla virtual safety car e non ha potuto effettuare l’ultimo ...