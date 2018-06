Classifica Atp | Nadal sempre al comando | Fognini è 15Â° | Cecchinato sale al 27

Classifica Atp : Nadal sempre leader - Cecchinato 27° : ROMA - Rafael Nadal è sempre più leader della Classifica mondiale del tennis maschile: grazie all'11/o trionfo nel Roland Garros, lo spagnolo ha conservato il vantaggio di 100 punti sullo svizzero ...

Nuova Classifica Atp – Nadal si conferma numero 1 - sale Del Potro : volano Cecchinato e Fognini : Grazie al successo nel Roland Garros, Rafa Nadal si conferma n°1: best ranking per Del Potro, scalano la Nuova Classifica ATP Fognini e Cecchinato Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La Nuova Classifica ATP vede ancora al comando Rafa Nadal. Il campione maiorchino nella giornata di ieri ha conquistato il suo 11° Rolan Garros, blindando la prima posizione dal comodo sorpasso di Roger ...

Tennis - Ranking ATP (11 giugno) : Rafael Nadal si conferma in vetta - scalano la Classifica Fognini - Cecchinato e Berrettini : L’edizione 2018 del Roland Garros è andata in archivio ed il nome del vincitore è sempre lo stesso: Rafael Nadal. Lo spagnolo conquista il suo 11° successo a Parigi, aggiornando i propri record e confermandosi in vetta al Ranking ATP. Una dimostrazione di forza notevole dello spagnolo, in finale, contro l’austriaco Dominic Thiem. Slam francese che ha sorriso anche Juan Martin Del Potro. La semifinale raggiunta nel Major (ko contro ...

Tennis - Ranking Atp : che scalata in Classifica per Marco Cecchinato! Guadagnate 45 posizioni. E se vincesse ancora… : Marco Cecchinato sta emozionando tutti gli appassionati di Tennis con la sua pazzesca cavalcata al Roland Garros 2018. Il palermitano si è qualificato alle semifinali del prestigioso torneo parigino dopo aver sconfitto avversari del calibro di David Goffin e Novak Djokovic, ora è tra i migliori quattro del secondo Slam stagionale e la sua classifica sorride. Il 25enne è già certo di salire al numero 27 del Ranking ATP a partire dal prossimo ...

Roland Garros 2018 - quante posizioni scala nel ranking ATP Marco Cecchinato? L’azzurro irrompe nella Top 30 in Classifica! : Il numero 72 del mondo è in semifinale al Roland Garros. Quel numero 72 ha appena battuto in quattro set Novak Djokovic e giovedì sfiderà Dominic Thiem per giocarsi un posto nella finale dello Slam francese. Quel numero 72 è soprattutto italiano, è nato a Palermo ed il suo nome è Marco Cecchinato. Un sogno, una favola meravigliosa che non ha ancora scritto il suo capitolo finale. Un risultato che proietta Marco nella leggenda non solo del tennis ...

Classifica Atp : Nadal in testa - Fognini migliore azzurro : Sale di un posto anche Seppi , da 51º a 50º, , fra i primi cento al mondo si confermano Cecchinato , 72º, , Lorenzi , 74º, e Berrettini , 96º, . Roland Garros: laTomljanovic ...

Nuova Classifica Atp – Nadal vince Roma e torna in vetta! Scende Djokovic - Fognini miglior azzurro : Rafa Nadal vince gli Internazionali d’Italia e scavalca Federer tornando al primo posto della Nuova Classifica ATP, Zverev blinda la terza piazza: scivola Djokovic, Fognini è il miglior azzurro Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La Nuova Classifica ATP vede il 4° avvicendamento in vetta con Nadal che vince gli Internazionali d’Italia e supera Nuovamente Federer, ad una settimana dalla debacle di ...

Classifica Atp : guida Nadal - Fognini stabile al numero 20 : TORINO - Fabio Fognini si conferma numero uno azzurro nella Classifica pubblicata stamane dall'Atp: il 30enne di Arma di Taggia è stabile al numero 20. Alle sue spalle posizione invariata anche per ...

Classifica Atp - Nadal e Halep restano al comando : Dopo la settimana dedicata alla Coppa Davis, situazione immutata ai vertici del tennis mondiale maschile con lo spagnolo Rafael Nadal per la seconda settimana sul trono dopo aver scavalcato sette ...