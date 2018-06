Città al voto | avanza il centrodestra | frena M5s Affluenza in calo ma non in Sicilia

SkyTg24 - Città al voto - uno speciale sulle elezioni : Domani quasi 800 Comuni in Italia, di cui 20 capoluogo di provincia, saranno chiamati a decidere i loro nuovi amministratori. Si tratta della prima consultazione successiva alla nascita del nuovo Governo e potrebbe avere un impatto anche sulla politica nazionale. Per raccontare in tempo reale questo appuntamento elettorale, Sky TG24 HD presenta lo speciale “Città al voto”, in onda dalle 22.30 di domenica 10 giugno e poi per l’intera giornata ...

Elezioni comunali - le Città al voto e le principali sfide - : Il prossimo 10 giugno ci sarà il primo test, se pur a livello locale, per valutare la nuova alleanza tra Movimento 5 Stelle e Lega

Veneto - Vicenza e Treviso al voto : il Pd rischia di perdere le ultime trincee. Nella Città di Gentilini (ri)soffia il vento leghista : A Vicenza il fisico Otello Dalla Rosa e a Treviso l’avvocato Giovanni Manildo prova l’impresa: far resistere due puntini rossi sulla mappa della politica veneta. Domenica si rinnovano i consigli comunali dei due capoluoghi di provincia che attuale sono in mano al centrosinistra. A Vicenza il Pd ha governato per due mandati con Achille Variati. A Treviso cinque anni fa al candidato Manildo era riuscito il colpaccio di infrangere il ...

Elezioni amministrative del 10 giugno - al voto 761 comuni : le sfide nelle 20 Città capoluogo : Domenica 10 giugno i cittadini di 761 comuni italiani saranno chiamati al voto per l'elezione dei sindaci. L'eventuale ballottaggio è previsto per il 24 giugno. Al voto anche 20 comuni capoluoghi di provincia, di cui uno (Ancora) capoluogo di regione. Ecco tutte le principali sfide delle Elezioni amministrative di domenica.Continua a leggere

M5S e Lega tornano nemici nella Sicilia delle Città al voto : CATANIA - Di prima mattina il leader della Lega Matteo Salvini si presenta al mercato del contadino di Catania per iniziare il suo giro elettorale in Sicilia. Tra una contestazione e l'altra dei ...

Referendum Irlanda - in viaggio da tutto il mondo i cittadini per il voto : Conto alla rovescia per il Referendum che il 25 maggio potrebbe fare la storia in Irlanda. I cittadini sono chiamati alle urne per decidere se è arrivato il momento di rendere l’aborto legale e accessibile a tutte le donne. Per farlo dovranno votare «Yes» all’abrogazione dell’ottavo emendamento della Costituzione (introdotto nel 1983), quello che equipara «il diritto alla vita del feto» allo stesso della madre. Chi aiuta una ...

Teramo al Voto - ecco i 7 candidati per la carica di Primo Cittadino : Teramo - Domenica 10 giugno si torna al Voto per il rinnovo dell'amministrazione del comune di Teramo, a correre per la carica di Primo Cittadino sono 7 i candidati affiancati da un totale di 17 liste. Candidato del Centrodestra è Giandonato Morra appoggiato dalle liste di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Popolo della Famiglia e le liste civiche “Futuro In” e “Oltre” Candidato per il Centro Mauro Di Dalmazio che è appoggiato ...

Governo : Di Maio - se esclusi appello cittadini non solo per voto : Roma, 4 mag. (AdnKronos) – Un Governo senza M5S “significherà ancora una volta chiamare in causa i cittadini: noi l’abbiamo fatto chiedendo il voto subito, ma è chiaro che il M5S a quel punto può chiamare in causa i cittadini in altri modi…”. Così Luigi Di Maio arrivando a Montecitorio. L'articolo Governo: Di Maio, se esclusi appello cittadini non solo per voto sembra essere il primo su Meteo Web.