Ciclismo | Italia in testa al ranking UCI! Chris Froome al comando | Viviani terzo | Nibali

Ciclismo - Giro d’Italia Under 23 : volata vincente di Philipsen! Battuti Lonardi e Moschetti. Wildauer rimane in rosa : Jasper Philipsen ha vinto la terza tappa del Giro d’Italia Under 23, 164 chilometri da Rio Saliceto a Mornico al Serio. Il belga della Hagens Berman Axeon Cycling Team, che venerdì aveva conquistato anche la maglia di leader prima di cederla nella giornata di ieri, chiude con lo sprint vincente il week-end per lui molto positivo. Il classe 1998 batte in volata due azzurri, Giovanni Lonardi (Zalf) e Matteo Moschetti (Polartec). Guardando ...

Ciclismo - Giro d’Italia Under23 2018 : colpo doppio per Markus Wildauer!! Seconda piazza per Alessandro Covi : Vince Markus Wildauer, con un grandissimo numero, la Seconda tappa del Giro d’Italia Under23. Dopo due giornate all’insegna di vittorie italiane, è invece l’Austria a festeggiare. Il giovane talento, classe 1998, della Tirol Cycling Team arriva infatti in solitaria a Sestola dopo 138 km con un finale piuttosto “nervoso“. L’austriaco precede di ben 33” il portacolori della Colpack, Alessandro Covi. Giunge ...

Ciclismo Elite - Internazionali d'Italia - Colledani e Teocchi alla prova nel Pineto : Ho avuto buone sensazioni in Coppa del Mondo e a Pineto si gareggia su un percorso molto tecnico e ricco di saliscendi, come piace a me '. La gara Open femminile partirà alle 12.30 . Bianchi ...

Ciclismo Elite – Internazionali d’Italia - Colledani e Teocchi alla prova nel Pineto : I due atleti del Team Bianchi Countervail in gara nella terza prova, l’Aprutium Race, domenica 10 giugno Sono Nadir Colledani e Chiara Teocchi le carte del Team Bianchi Countervail per la terza prova di Internazionali d’Italia Series, l’Aprutium Race in programma domenica 10 giugno a Pineto, in Abruzzo. I due atleti diretti da Massimo Ghirotto tornano in gara su un circuito di 4,2 km con un dislivello di 175 metri, da ...

Ciclismo – Italian Bike Festival : svelate le novità dell’evento in programma a Rimini : svelate le novità del Festival dedicato all’universo ciclistico in programma a Rimini dal 31 agosto al 2 settembre Inizia venerdì 31 agosto il lungo weekend dell’Italian Bike Festival, la prima edizione della manifestazione rivolta agli appassionati della bici che, accompagnati da famiglie e amici, potranno scoprire tutte le novità del settore in una tre giorni ricca di attività e divertimento. L’evento, organizzato in collaborazione con ...

Ciclismo – Giro d’Italia Under 23 : ci siamo! : Al via il Giro d’Italia Under 23: la corsa rosa sarà in strada dal 7 al 16 giugno Tutto pronto per uno degli appuntamenti più importanti della stagione! La Biesse Carrera è tra i trenta team selezionati per partecipare al Giro d’Italia Under 23, dal 7 al 16 giugno. Nove tappe che attraversano l’italia centro-settentrionale con partenza a Forlì e arrivo in provincia di Treviso. 176 gli atleti in totale, appartenenti alle ...

Ciclismo – La Haute Route 2018 approda in Italia : dall’8 al 10 giugno a Bormio e sullo Stelvio - a settembre si pedalerà sulle Dolomiti : Concorrenti da tutto il mondo per gli eventi organizzati da OC Sport: 29 le nazioni presenti. Rémi Duchemin sarà il fondatore e direttore generale di Haute Route Dopo i due appuntamenti negli Stati Uniti (San Francisco e Asheville), la Haute Route approda in Italia. A inizio giugno, infatti, la ciclosportiva proposta da OC Sport (www.ocsport.com) vivrà il primo dei due eventi in programma sulle montagne Italiane, vale a dire la Haute Route ...

Ciclismo BMX - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia per Baku : Francesco Gargaglia, CT della Nazionale Italiana di BMX, ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2018 che si disputeranno a Baku (Azerbaijan) dal 5 al 9 giugno. Si correrà su una pista molto particolare con salti distanti tra loro e dove bisognerà anche pedalare molto, serviranno tecnica e grande velocità. L’Italia sarà presente con i seguenti atleti, purtroppo le speranze di medaglia sono praticamente nulle e si proverà a fare bella ...

Ciclismo : ancora da spiegare la crisi di Fabio Aru al Giro d’Italia. Accertamenti in corso : Fabio Aru al Tour de France? ancora tutto da capire per quanto riguarda la situazione del sardo della UAE Emirates che è uscito con le ossa rotte dal Giro d’Italia 2018, iniziato da favorito per la Maglia Rosa e concluso con un ritiro nella diciannovesima tappa. È intervenuto ieri a Radiocorsa, nota trasmissione ciclistica sui canali di RaiSport il suo agente, Alberto Ziliani. “Il programma lo sceglierà Fabio assieme al team. Hanno un ...

Ciclismo - Froome non ha dubbi : “Giro d’Italia? E’ più facile vincere il Tour de France” : Invitato presso la redazione di Sky Sport, Chris Froome ha parlato del Giro d’Italia appena vinto, sottolineando come sia più semplice trionfare al Tour Sono i giorni del trionfo per Chris Froome, che si gode la vittoria al Giro d’Italia e nel frattempo si prepara per il Tour de France, che scatterà il prossimo 7 luglio. Il corridore britannico si è presentato oggi presso la redazione di Sky Sport Italia, tornando a parlare della ...

Ciclismo - Chris Froome : “Vincere il Giro d’Italia è stato molto difficile. Forse per me è più semplice il Tour de France” : Autore di una tripletta storica (Tour de France, Vuelta a España e Giro d’Italia), che lo ha portato ancor di più nell’Olimpo del pedale, insieme a due mostri sacri come Bernard Hinault ed Eddy Merckx, Chris Froome inizia a comprendere la portata della sua impresa, intervistato da Sky Sport 24. “Sto realizzando quanto sono riuscito a fare: aver vinto la Corsa Rosa ed ottenuto il successo dei tre Giri più importanti è ...

La Sanremo Jersey Italia celebra l’italianità accanto al Ciclismo : Pissei omaggia il ciclismo e l’Italia con la Sanremo Jersey Italia L’Italia e il ciclismo. Un legame storico e di successo che da anni si tramanda. Il paese più bello del mondo, con i migliori percorsi e gli scorci paesaggistici più suggestivi, festeggia il prossimo 2 giugno la Festa della Repubblica. Per celebrare questo momento solenne e l’orgoglio di sentirsi Italiani Pissei, brand di abbigliamento da ciclismo “Made in Italy”, omaggia ...

Ciclismo - Tom Dumoulin : “Vincere il Giro d’Italia per la squalifica di Froome? Non mi piace. Forse andrò al Tour…” : Tom Dumoulin non è riuscito a conquistare il secondo Giro d’Italia consecutivo. L’olandese si è dovuto accontentare del secondo posto alle spalle di Chris Froome, la maglia rosa gli è sfuggita per appena 46” ma deve ricordare che lo scorso anno si impose solo per 31 secondi nei confronti di Nairo Quintana. La Farfalla di Maastricht non attende però la sentenza sul caso salbutamolo che potrebbe portare a una squalifica di Chris ...

