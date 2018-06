Ciclismo | Giro di Svizzera | Sonny Colbrelli batte in volata Gaviria e Sagan

Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘Un Giro del Delfinato davvero difficile’ : Non è stata certo una prestazione brillante quella offerta da Vincenzo Nibali sulle strade del Giro del Delfinato. Il fuoriclasse siciliano rientrava dopo un lungo periodo di assenza e di preparazione in altura e si sapeva che non sarebbe stato al massimo della condizione fisica. Si aspettava però un Nibali un po’ più competitivo, almeno nel vivo della corsa in qualche tappa, ma dal Team Bahrain Merida è filtrato comunque un certo ottimismo in ...

Ciclismo - Giro d’Italia Under 23 : volata vincente di Philipsen! Battuti Lonardi e Moschetti. Wildauer rimane in rosa : Jasper Philipsen ha vinto la terza tappa del Giro d’Italia Under 23, 164 chilometri da Rio Saliceto a Mornico al Serio. Il belga della Hagens Berman Axeon Cycling Team, che venerdì aveva conquistato anche la maglia di leader prima di cederla nella giornata di ieri, chiude con lo sprint vincente il week-end per lui molto positivo. Il classe 1998 batte in volata due azzurri, Giovanni Lonardi (Zalf) e Matteo Moschetti (Polartec). Guardando ...

Ciclismo - Giro del Delfinato trionfa Thomas - ultima tappa ad Adam Yates : SAINT GERVAIS , FRANCIA, - Geraint Thomas ha vinto il Giro del Delfinato. Il corridore del team Sky ha resistito agli attacchi di Adam Yates e Romain Bardet mantenendo la maglia gialla al termine ...

Ciclismo - la novità dello speed gel : 'doping tecnologico' per le cronometro? La novità al Giro del Delfinato - l'UCI indaga : Durante il Giro del Delfinato potremmo avere assistito a una nuova rivoluzione nel mondo del Ciclismo . I corridori della Lotto Soudal , infatti, hanno impiegato lo speed gel applicandolo sulle proprie gambe durante la cronometro a squadre. l'UCI sta esaminando questo prodotto come ...

Ciclismo - Giro d’Italia Under23 2018 : colpo doppio per Markus Wildauer!! Seconda piazza per Alessandro Covi : Vince Markus Wildauer, con un grandissimo numero, la Seconda tappa del Giro d’Italia Under23. Dopo due giornate all’insegna di vittorie italiane, è invece l’Austria a festeggiare. Il giovane talento, classe 1998, della Tirol Cycling Team arriva infatti in solitaria a Sestola dopo 138 km con un finale piuttosto “nervoso“. L’austriaco precede di ben 33” il portacolori della Colpack, Alessandro Covi. Giunge ...

Ciclismo - Giro del Delfinato : Daniel Martin regala una gioia alla UAE Emirates : Arriva finalmente un sorriso in casa UAE Emirates, grazie alla vittoria di Daniel Martin nella tappa numero cinque del Giro del Delfinato. L’arrivo in salita di Valmorel, ascesa lunga ma dalle pendenze costanti, ha riservato una bella battaglia tra i big negli ultimi tre chilometri. Martin è riuscito a sfuggire al controllo della Sky e al ritorno poderoso di Geraint Thomas nelle battute conclusive. Il gallese si è comunque consolato con la ...

Ciclismo - Giro del Delfinato - Vincenzo Nibali : ‘Siamo molto indietro’ : La cronosquadre di ieri del Giro del Delfinato [VIDEO] non ha lasciato buone sensazioni in casa Team Bahrain Merida, soprattutto in prospettiva Tour de France. Vincenzo Nibali e compagni hanno lasciato sul terreno un distacco molto pesante rispetto al Team Sky, due minuti e cinque secondi, ma sono andati più piano anche di squadre alla loro portata come la AG2R La Mondiale di Romain Bardet. Visto che al Tour de France sara' in programma una ...

Riccardo Riccò - nuovo attacco al Ciclismo : “Non puoi vincere un Giro o un Tour senza doparti. Procurarsi il doping è facile come la droga” : Riccardo Riccò continua a parlare di doping nel mondo del ciclismo e, dopo aver scritto un libro e aver rilasciato diverse interviste, è intervenuto anche a Storiacce, la celebre trasmissione d’inchiesta di Radio 24. Il Cobra ha spiegato ulteriormente alcuni passaggi della sua autobiografia, toccando un tasto già noto: “senza doping non si può vincere, almeno nell’alto livello: senza doping non puoi vincere un Giro o un Tour, ...

Ciclismo - «Lombardia» e Giro 2019 Bergamo tornerà a essere protagonista : La classica d'autunno quest'anno scatterà dalla città. Per la corsa rosa probabile una partenza di tappa dalla Val Seriana.

Ciclismo – Giro d’Italia Under 23 : ci siamo! : Al via il Giro d’Italia Under 23: la corsa rosa sarà in strada dal 7 al 16 giugno Tutto pronto per uno degli appuntamenti più importanti della stagione! La Biesse Carrera è tra i trenta team selezionati per partecipare al Giro d’Italia Under 23, dal 7 al 16 giugno. Nove tappe che attraversano l’italia centro-settentrionale con partenza a Forlì e arrivo in provincia di Treviso. 176 gli atleti in totale, appartenenti alle ...

Ciclismo – Gran Fondo Marco Pantani : svelata la maglia Santini per i 20 anni dalla doppietta Giro-Tour : Jersey Santini SMS per la Gran Fondo Marco Pantani di Cesenatico, 1 e 2 Settembre 2018 Il primo week-end di Settembre si terrà a Cesenatico la XI edizione della Gran Fondo (che fino all’edizione 2017 si chiamava Pantanissima), e da quest’anno Gran Fondo Marco Pantani, con un logo tutto nuovo ad accompagnare la manifestazione da qui in avanti. Nel logo ci sono il rosa e il giallo di Giro e Tour e l’orecchino che caratterizzava il ...