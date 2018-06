Ci sarà davvero Ritorno al futuro 4? L’unico profilo Twitter reale di Michael J Fox

optimaitalia

(Di lunedì 11 giugno 2018) In queste ore la domanda impazza sui social: cial4, dunque il seguito del trilogia cult con protagonistaJ. Fox? Si è tornato a parlare con insistenza, così come accaduto anche in passato, di una nuova pellicola fantascientifica con protagonisti i mitici Marty e Doc ma meglio non nutrire false speranza visto che quanto circolato in queste ore altro non è che una bufala costruita ad arte sui social, viralissima ma altrettanto campata in aria.Cosa è successo nello specifico? Il presunto verodiJ. Fox ha condiviso la notizia più attesa sabato 9 giugno. Approfittando della ricorrenza del compleanno del noto attore, ecco che un finto Marty ha parlato di riprese peral4 già iniziate nell'estate 2017 e di un'imminente annuncio di una data di uscita della pellicola attesissima. Un semplice cinguettio è bastato a ...