Chiara Ferragni | il suo successo? Tutto merito della tata del piccolo Leone | ecco chi è

Chiara Ferragni presenta la tata di Leone : Quando lei è lontana per lavoro, Leone, quasi tre mesi, può contare – oltre che su papà Fedez – su un esercito di nonni, zie, e anche su una tata. Chiara Ferragni la presenta per la prima volta in una delle storie di Instagram, che scandiscono il ritmo delle sue giornate. «Best nanny ever: Rosalba», scrive la 31enne da 13 milioni di follower, e a capo di un’azienda da 24 dipendenti, ad accompagnare uno scatto in cui posa al ...

Massaggi - allenamento e flebo di vitamine : il week end di relax di Chiara Ferragni senza Fedez : Chiara Ferragni si concede una pausa relax dal lavoro insieme al suo Leone, approfittando dell'assenza di Fedez, impegnato nelle registrazioni di XFactor. Sauna, Massaggi, trattamenti benessere e...

L’abito da sposa di Chiara Ferragni : chi la vestirà : Si avvicina la data del matrimonio dei “Ferragnez” ( il 1° settembre a Noto, in Sicilia) e crescono le indiscrezioni sull’abito da sposa che indosserà Chiara Ferragni. Da fashion blogger, stilista e amante della moda qual è, il suo vestito da sposa non potrà che essere meraviglioso. Classico, secondo alcuni, considerate le sue passate diChiarazioni in merito (“Il mio vestito dovrebbe essere lungo fino a terra, ma molto ...

L’invito al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni in un video social : conto alla rovescia per The Ferragnez : Online l'invito al matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, condiviso su Instagram sul profilo della blogger di moda! I due, presto sposi a Noto, hanno iniziato il countdown in vista dell'evento più atteso e chiacchierato dell'estate! Chiara Ferragni ha postato sul suo profilo Instagram una breve clip che contiene l'invito al matrimonio, in programma secondo le ultime indiscrezioni l'1 settembre prossimo, in Sicilia. Nel videoclip sono stati ...

“Chiara Ferragni rifatti le tette” : l’elegante risposta della fashion blogger alla battuta volgare dell’hater : Chiara Ferragni riceve un commento poco gradito sui social, ma risponde con eleganza alla battuta volgare sul suo seno da parte dell’hater-- “Guarda che con 5000€ te fai du zinne da paura al posto de quelle 2 ciliegie che te ritrovi”. Questa è la sprezzante frase che Chiara Ferragni si è ritrovata sotto uno dei suoi tantissimi scatti social, a cui questa volta la fashion blogger ha voluto replicare. Dopo aver postato una foto in cui si mostra ...

Fedez e Chiara Ferragni lasciano l'albergo e traslocano nella nuova casa : Dopo aver salutato lo staff del lussuoso hotel, che li ha ospitati dal loro arrivo in Italia, Fedez e Chiara, accompagnati dal piccolo Leo, si sono trasferiti nella loro nuova abitazione nel...

Chiara Ferragni critica sui social lei risponde così : La fashion blogger Chiara Ferragni ha fatto la sua fortuna su “Instagram. Di recente, la neo mamma, ha pubblicato una foto che ha fatto discutere. Lo scatto la ritrae su un balcone all’ora del tramonto con vista sui tetti di Milano. Il particolare che ha fatto storcere il naso a qualche follower è che la compagna di Fedez fosse ritratta in intimo. Chiara indossa un seducente completo in pizzo che poco lascia all’immaginazione. C’è chi l’accusa ...

