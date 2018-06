Chi governa il Governo e quale visione lo governerà?

Gentiloni - Chi governa poi perde... : ANSA, - BOLOGNA, 8 GIU - Il Pd ha perso le elezioni perché "abbiamo perso un appuntamento fondamentale: il referendum del dicembre 2016. E' stato un trauma".Lo ha detto l'ex premier Paolo Gentiloni a ...

Governo : FrancesChi (Grafica Veneta) - siate seri - siete stati eletti per governare : Padova, 31 mag. (AdnKronos) – ‘Una testata nazionale è uscita oggi con il titolo a tutta pagina ‘Manicomio Italia”: non posso non concordare vedendo quello che sta accadendo in questi giorni per la formazione del Governo”. Fabio Franceschi presidente di Grafica Veneta commenta così gli eventi politici e da imprenditore la cui voce di bilancio aziendale principale è proprio l’export, sottolinea: “Anche ...

L'ultima carta di Di Maio : in ginocChio sul Colle per andare a governare : Nella diretta serale su Facebook, il grillino silura pubblicamente Savona, offrendo un'altra poltrona all'economista, indicato dal Carroccio per la guida del ministero dell'Economia. Se Savona fino a ...

Meno ricchezza nel 2018. Nuovi guai per Chi governa : In fase di scrittura del Def, il Documento di economia e finanza, il valore del Pil influenza la stima del gettito fiscale e dunque i maggiori o minori , se il Pil scende, spazi di deficit ammessi ...

Pd - tra i militanti dem in piazza per Mattarella : “Allearsi con Berlusconi? E’ il più governativo”. “RisChio fascismo” : “Il Pd con il centrodestra alle future elezioni? Anche Ottaviano e Cesare si sono alleati per vincersi l’un altro. Quando si è fatta la Costituzione, Partito comunista, socialisti, democrazia cristiana si unirono per dare al Paese una struttura condivisa”. “Berlusconi? Non è il nostro alleato naturale ma si è rivelato governativo”. Sulla porta d’ingresso del “Passe-partout” di Bologna, come in altri circoli di tutta Italia, il Pd ha esposto la ...

Governo - Cottarelli al Quirinale L'ira di Salvini : Amici dei mercati hanno deciso Chi deve governare : La decisione di non accettare il ministro dell'Economia, aggiunge, "non l'ho presa a cuor leggero, ora da alcune forze politiche mi si chiede di andare alle elezioni. Prenderò delle decisioni sulla ...

Marco Travaglio contro Sergio Mattarella : "Cose da pazzi : Chi vince non deve governare" : Mattarella diventa "Re Sergio", il sovrano che impone la sua volontà. Marco Travaglio scrive il suo editoriale sul Fatto Quotidiano e attacca duramente il Quirinale per la gestione politica, con lo stop al Governo M5S-Lega per la contrarietà a Paolo Savona ministro dell'Economia."Re Sergio Mattarella, emulo del predecessore dalle cui forzature si era finora discostato, ha insistito a rivendicare non il legittimo potere di nominare ...

"Meno diktat - più buon esempio". Galantino riChiama Chi dovrebbe governare : "Ho fatto fatica in questi 83 giorni a distinguere il dialetto pre-elettorale, che ci sta tutto, dalla grammatica semplice ma impegnativa della Costituzione. Troppe volte ho visto confondere l'una con l'altra, ho visto attribuirsi prerogative che la Carta non prevede. Mi sono dovuto informare per capire fin dove si possono dare diktat, e fino a che punto invece si dovrebbe dare il buon esempio". Lo ha detto il segretario generale della Cei mons. ...

Processo Crescent - Chiesti 2 anni e 10 mesi per De Luca/ Salerno - per Governatore abuso d'ufficio e falso : Processo Crescent, chiesti 2 anni e 10 mesi per De Luca: Salerno, Governatore della Regione Campania accusato di abuso d'ufficio e falso, ecco tutte le richieste(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 11:02:00 GMT)

Mps - la Lega : «Cambiare la governance» E il titolo va a picco a Piazza Affari : -9% Padoan : «Grave - risparmi a risChio» : Piazza Affari fa segnare di nuovo la peggiore performance d’Europa. Mps in forte calo. Il differenziale Btp/Bund si estende fino a 158 punti, per poi ridiscendere a 150

Mps - la Lega : «Cambiare governance» E il titolo va a picco in Borsa : -9% Padoan : «Risparmi a risChio» : Proprio l'andamento del titolo di Mps è oggetto di un durissimo intervento del ministro dell'economia Pier Carlo Padoan, che imputa esplicitamente il forte ribasso alle anticipazioni del «contratto» ...

TIM - Vivendi preoccupata per la governance. Potrebbe Chiedere assemblea : Teleborsa, - Potrebbe non essere finito lo scontro tra Elliott e Vivendi su TIM. La nuova governance della compagnia telefonica italiana, infatti, preoccupa Vivendi, primo socio dell'azienda con il 24%...