Chemical Brothers | «Sempre dritti per la nostra strada verso il nuovo»

(Di lunedì 11 giugno 2018) Tom Rowlands e Ed Simons hanno scritto pagine indelebili del libro della storia della musica. Ventuno anni dopo il Grammy Awards conquistato con un disco elettronico in una categoria rock, il duo londinese, adottato e cresciuto nella Madchester dei New Order, dei Joy Division, degli Happy Mondays, di Tony Wilson e del club Haçienda, continua ad andare dritto per la sua. Con estrema coerenza, senza sovrastrutture, senza pregiudizi, senza compromessi, senza Facebook. L’entusiasmo mattutino di Tom Rowlands, alta e occhialuta metà dei, è contagioso e gli oltre 1000 chilometri che dividono sono azzerati da un’ottima connessione telefonica. Buongiorno Tom! Stai ancora discutendo della Brexit come ogni mattina a colazione? (sospira) «È un po’ deprimente parlarne tutti giorni, anche perché la gente sembrerebbe non rendersi ancora conto di quanto sia terribile per la ...