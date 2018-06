Che Dio Ci Aiuti 5 | riprese in corso ma senza Diana Del Bufalo e Lino Guanciale

blogo

: Gesù ha formato una nuova famiglia, non più basata sui legami naturali, ma sulla fede in Lui, sul suo amore che ci… - antoniospadaro : Gesù ha formato una nuova famiglia, non più basata sui legami naturali, ma sulla fede in Lui, sul suo amore che ci… - MetaErmal : Rientro oggi e leggo di dichiarazioni da parte del ministro #fontana che in nome del suo essere cristiano dichiara… - Pontifex_it : La festa del Sacro Cuore ci ricorda che Dio ci ha amato per primo: Lui ci aspetta sempre per accoglierci nel suo Cuore, nel suo amore. -

(Di lunedì 11 giugno 2018)in, da fine aprile, per Che Dio Ci5: Elena Sofia Ricci, dopo essere stata nientemeno che Veronica Lario in "Loro", torna a vestire i panni di Suor Angela per il quinto anno. Nuove avventure, quindi, per lei, Suor Costanza (Valeria Fabrizi) e per i giovani ospiti del Convento degli Angeli in cui è ambientata la fiction prodotta da Lux Vide e girata da Francesco Vicario.Nella quinta stagione, però, non rivedremoDel: l'attrice, che era entrata nella quarta stagione per interpretare Monica, la ragazza al centro della principale storyline, non è stata infatti riconfermata nel cast. A dirlo è stata la stessa Delin una storia su Instagram, specificando che la decisione non è stata presa da lei, ma che le resta il bel ricordo dell'esperienza passata sul set della serie.prosegui la letturaChe Dio Ci5,inmaDel ...