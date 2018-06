Champions | ecco il nuovo logo | nella sigla anche il gol di Dzeko al Chelsea

Juventus - senti Chiellini : “scudetto o Champions? Ecco cosa dico” : Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato delle ambizioni bianconere per la prossima stagione dopo i successi di quest’anno sotto la guida di Allegri “Scudetto o Champions? Il prossimo anno punteremo a tutto come sempre, con grande serenità, ora ci riposiamo con tranquillità e poi sarà un’altra grande annata come le altre, ne sono sicuro”. Sono le parole di Giorgio Chiellini, nuovo capitano della Juventus ...

L'Olympiakos vince la Champions League : Pro Recco sconfitta : Non è riuscita l'impresa alla Pro Recco che ha perso 9-7 contro l'Olympiacos Pireo nella finalissima per il titolo di campione d'Europa nella Final Height di Champions League di pallanuoto alla ...

Pallanuoto : Pro Recco - il sogno Champions svanisce in finale. Olympiacos campione d'Europa : svanisce in finale il sogno della Pro Recco, battuta 9-7 dall'Olympiacos nella finale di Champions di Pallanuoto . A Genova la squadra campione d'Italia ha fallito l'assalto alla nona Champions della ...

Diretta/ Pro Recco Olympiacos (risultato finale 7-9) streaming video e tv : Pro ko! Pallanuoto Champions League : Diretta Pro Recco Olympiacos streaming video e tv, orario e risultato live della partita di Pallanuoto, a Genova la grande finale di Champions League (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 21:43:00 GMT)

Pallanuoto - Champions League 2018 : Olympiacos in trionfo. Beffa per la Pro Recco : Seconda vittoria nella Champions League di Pallanuoto per l’Olympiacos: nella Final Six 2018 di Genova grandissima Beffa per la Pro Recco che esce sconfitta in finale proprio con i greci per 9-7. Un Pavic (portiere della compagine ellenica) in versione monstre a fermare ogni offensiva dei campioni d’Italia, comunque non apparsi nella migliore giornata oggi, sia dal punto di vista offensivo che, soprattutto, in fase difensiva. Nel ...

Pallanuoto - la finale di Champions live : Pro Recco-Olympiacos in streaming : La Pro Recco per la storia. Allo storico impianto Sciorba di Genova, i campioni d'Italia vanno a caccia della Champions League di Pallanuoto nella finale contro l'Olympiacos . Dopo aver battuto ai ...

Baseball – European Champions Cup 2018 : ecco le quattro squadre che si contenderanno il titolo : Il resoconto della terza giornata alla European Champions Cup 2018 di Baseball Alla European Champions Cup 2018 in corso a Rotterdam sono state decretate al termine della terza giornata le quattro squadre che si contenderanno il titolo questo fine settimana. Il Rimini vince una sfida molto combattuta contro la L&D Amsterdam per 3-2 e agguanta le semifinali, in cui troverà la UnipolSai Fortitudo Bologna ad una settimana di distanza dal ...

Pro Recco-Olympiacos - Finalissima Champions League Pallanuoto : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Al termine delle semifinali odierne, è stata definita la Finalissima della Champions League di Pallanuoto: i greci dell’Olympiacos hanno superato gli spagnoli del Barceloneta per 6-4, mentre la Pro Recco ha superato in un tiratissimo confronto i croati dello Jug Dubrovnik per 9-8. Domani, sabato 9 giugno, alle ore 20.30, Pro Recco e Olympiacos si sfideranno nella Finalissima del maggior torneo continentale per club: la sfida verrà ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Pro Recco in finale! Battuto il tabù Jug - sfida all’Olympiacos per la Coppa : Il Pro Recco vola in finale di Champions League 2018! Alle Piscine Sciorba di Genova, che ospitano la Final Eight, la compagine Campionessa d’Italia in carica riesce a sconfiggere uno dei tabù degli ultimi anni in campo internazionale, lo Jug Dubrovnik, per 9-8, e conquista il pass per l’atto conclusivo della massima competizione europea. Match durissimo quello odierno, arrivato dopo la maratona di ieri conclusa ai rigori con ...

