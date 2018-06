CEV | terribile incidente a Barcellona | muore un giovane pilota 14enne della Reale Avintia

sportfair

(Di lunedì 11 giugno 2018) IlRealAcademy è stato coinvolto in undurante la seconda garaMoto3 di CEV a, oggi la comunicazione del decesso La gara di CEV Moto3 tenutasi ieri asi è trasformata in dramma, in seguito all’che ha causato la morte delAndreas Perez. IlAcademy è caduto nel corso del primo giro, venendo poi colpito alla testa dalle moto degli altri piloti che lo seguivano. La situazione è apparsa immediatamente gravissima, dal momento che il rider spagnolo è rimasto a terra priva di sensi subito dopo l’impatto. L’immediato intervento dei soccorsi ha fatto sì che Andreas Perez venisse subito trasportato in elicottero presso l’Hospital General di Catalunya, dove i medici hanno subito rilevato lesioni cerebrali gravissime. Oggi purtroppo, la triste notizia ...