Cerimonia inaugurale dell´imbarcazione Intrepido per le mini crociere

Cerimonia inaugurale di ESC 2018 - Ermal Meta e Fabrizio Moro sul Blue Carpet di Lisbona (video) : Ermal Meta e Fabrizio Moro sul Blue Carpet di Lisbona si preparano alla finale del 12 maggio, nella quale porteranno Non mi avete fatto niente, brano con il quale hanno trionfato all'ultimo Festival di Sanremo. I due artisti hanno sfilato sulle sponde del fiume Tago per dare inizio alla manifestazione nella quale il tema fondante richiama le tradizioni del luogo, con il colore blu a dominare sulla scena e fare da cornice al bianco e nero che ...

MUSEO DI STORIA NATURALE - Cerimonia inaugurale giovedì 3 maggio alle 17 - via De Pisis 24 - . Visitabile fino al 3 giugno : Al via la mostra 'Natura Disegnata. Storie di Pittura Naturalistica' 02-05-2018 / Giorno per giorno giovedì 3 maggio alle 17, al MUSEO civico di STORIA NATURALE di Ferrara , via De Pisis 24, , verrà ...