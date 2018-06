Cecilia Rodriguez I particolari intimi di Moser e il futuro nella televisione

'Lui è più dotato'. Cecilia Rodriguez : confessione hot che diventa un caso : È la classica situazione scomodissima che si potrebbe anche definire "porno gaffe". Chi ci è finita dentro? La "povera" Cecilia Rodriguez che non smette di far parlare di sé, complice anche il mondo del gossip che trae sempre nuova linfa dalle avventure e dalle uscite della sorellina di Belen. A distanza di tempo Cecilia Rodriguez ha voluto infatti chiarire alcuni aspetti della sua ...

“Lui è più dotato”. Cecilia Rodriguez : confessione hot che diventa un caso. Le è scappato quel dettaglio incredibile : È la classica situazione scomodissima che si potrebbe anche definire “porno gaffe”. Chi ci è finita dentro? La “povera” Cecilia Rodriguez che non smette di far parlare di sé, complice anche il mondo del gossip che trae sempre nuova linfa dalle avventure e dalle uscite della sorellina di Belen. A distanza di tempo Cecilia Rodriguez ha voluto infatti chiarire alcuni aspetti della sua intervista a ‘Le ...

Cecilia Rodriguez : "Il Grande Fratello Vip ha cambiato la mia esistenza" : Mentre è in via di risoluzione la questione del suo permesso di soggiorno in scadenza, Cecilia Rodriguez al quotidiano Il Giorno è tornata a parlare del Grande Fratello Vip, alla cui seconda edizione ha preso parte lo scorso autunno:La partecipazione al Grande Fratello ha cambiato la mia esistenza. Dentro la Casa non puoi confidarti con nessuno, non hai parenti o amici con cui scambiare un’opinione. Sei da sola, e da sola devi prendere ...

Cecilia Rodriguez ritorna sulle ‘misure’ di Francesco Monte : “quando ho detto che Ignazio era più dotato…” : Cecilia Rodriguez dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip ha rivoluzionato la sua vita, la sorella di Belen racconta l’intervista ‘beffa’ de Le Iene e la sua passione per Ignazio Moser Cecilia Rodriguez dopo il Grande Fratello Vip ha rivoluzionato la sua vita. Non solo la sorella di Belen ha conosciuto una popolarità maggiore rispetto a prima della sua partecipazione al reality, ma la sua vita sentimentale si è ...

Cecilia Rodriguez arrabbiata con Le Iene : il duro sfogo : Le Iene: Cecilia Rodriguez attacca la trasmissione di Italia1 Questi giorni per Cecilia Rodriguez sono stati sicuramente intensi. Cosa le è successo? Come molti sapranno bene la popolare showgirl a Capri insieme al suo fidanzato Ignazio Moser è stata improvvisamente chiamata dalla polizia locale a presentarsi immediatamente alla Questura dopo una clamorosa rivelazione fatta da Alfonso Signorini. Quest’ultimo, infatti, dal palco ...

Cecilia Rodriguez / "Francesco Monte? Se non avessi fatto il Grande Fratello forse non l'avrei lasciato" : Cecilia Rodriguez, intervistata da Il Giorno, parla di Ignazio Moser e dell'ex: "Francesco Monte? Se non avessi fatto il Grande Fratello forse non l'avrei lasciato"(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 15:50:00 GMT)

Cecilia Rodriguez : "Sono arrabbiata con le Iene perché hanno montato le risposte cambiando le domande" : La sorella di Belen, intervistata da "Il Giorno", ha raccontato di come è cambiata la sua vita dopo il Gf Vip e della discussa dichiarazione rilasciata alle Iene sull'ex fidanzato Monte.

Cecilia RODRIGUEZ/ Permesso di soggiorno scaduto : la battuta di Alfonso Signorini : Bocche cucite sulla spinosa questione del Permesso di soggiorno scaduto da parte di CECILIA RODRIGUEZ. Alfonso Signorini si è detto pronto ad assumerla come badante ma lei pensa ad altro...(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 14:15:00 GMT)

Cecilia Rodriguez con il permesso di soggiorno scaduto : fa festa a Capri dopo il blitz in albergo : Cecilia Rodriguez e il permesso di soggiorno scaduto. Ieri la sorellina di Belen sarebbe stata protagonista di un fastidioso episodio. Mentre si trovava a Capri per una manifestazione di sport e...

Cecilia Rodriguez - permesso di soggiorno scaduto : immigrata irregolare - la vacanza a Capri finisce in commissariato : Il permesso di soggiorno è scaduto, e così la showgirl argentina Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen, viene convocata in commissariato. Cecilia, che si trova da alcuni giorni...

Cecilia Rodriguez : "Al Gf ho cercato di resistere. Fuori forse avrei recuperato con Monte" : Sono giorni che non si fa altro che parlare di Cecilia Rodriguez , del suo permesso di soggiorno scaduto, dell'arrivo degli agenti a Capri e della reazione dell'argentina. La sorella minore di Belen ...

Cecilia Rodriguez in commissariato - il permesso di soggiorno è scaduto : Il permesso di soggiorno di Cecilia Rodriguez sarebbe scaduto, e così la showgirl argentina sarebbe stata convocata in commissariato. Tutta ‘colpa’ del direttore di Chi Alfonso Signorini che nel corso di una diretta web da Capri, dove la sorella di Belen si trovava da alcuni giorni per partecipare a una manifestazione di sport e spettacolo insieme al fidanzato Ignazio Moser, avrebbe rivelato per scherzo il particolare del permesso di ...

Cecilia Rodriguez/ Permesso di soggiorno scaduto? La showgirl torna a Milano ma pensa ad altro... : Bocche cucite sulla spinosa questione del Permesso di soggiorno scaduto da parte di Cecilia Rodriguez. Alfonso Signorini si è detto pronto ad assumerla come badante ma lei pensa ad altro...(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 10:09:00 GMT)

Cecilia Rodriguez - permesso di soggiorno scaduto. Alfonso Signorini : "L'assumo io come badante!" : Uno scambio di battute in allegria si è trasformato in una piccola disavventura burocratica per Cecilia Rodriguez, la sorella di Belen Rodriguez che, recentemente, è stata intervistata da Alfonso Signorini durante una puntata del programma Casa Signorini. Il direttore del settimanale Chi, infatti, durante l'intervista alla showgirl ha rivelato che il permesso di soggiorno dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 era scaduto; ...