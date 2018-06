Cecilia | Ignazio più dotato di Monte? “Sono arrabbiata con Le Iene”

Temptation Island Vip - nel cast anche Cecilia e Ignazio (RUMOURS) : Nel prossimo autunno partirà la nuovissima edizione di Temptation Island Vip dedicata esclusivamente ai personaggi famosi del mondo dello spettacolo. La versione classica, cioè quella con personaggi comuni, riscuote sempre un grande successo. Quasi sicuramente anche la versione Vip riceverà il medesimo interesse. In tanti sono curiosi di scoprire quali amori sbocceranno e quali invece scoppieranno. Per la versione Vip si stanno già facendo dei ...

Matrimonio Daniele Bossari e Filippa Lagerback/ Da Cecilia e Ignazio a Mara Venier : gli auguri degli invitati : Matrimonio Daniele Bossari e Filippa Lagerback: nozze social per i due vip a tema "Alice nel paese delle meraviglie". Tanti gli amici da Cecilia e Ignazio, Luca Onestini a Mara Venier(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 05:00:00 GMT)

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sempre più innamorati : dopo le Maldive - il loro amore tra le meraviglie del Bormio [GALLERY] : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez dopo le vacanze alle Maldive si concedono un’altra rigenerante pausa: i piccioncini in un hotel del Bormio Come se non bastassero le rigeneranti vacanze alle Maldive, Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si concedono un’altra pausa. Nelle QC Terme Bagni di Bormio i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip se la spassano tra piscine all’aperto con vista sui monti. La passione tra i due cresce ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio - passione ad alta quota : lo scatto bollente infiamma la rete : passione alle stelle per Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. I due fidanzatini, legati dallo scorso ottobre dopo l'incontro nella Casa del...

Grande Fratello Vip 2 - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : "Ci piacerebbe avere un bambino tutto nostro” : Intervistati dal settimanale Gente, i due ragazzi rivelano alcuni retroscena della loro storia d'amore.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : presto genitori? Video : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser [Video], attraverso un’intervista rilasciata ad un noto settimanale, hanno annunciato che nel giro di un anno vorrebbero diventare genitori. Cecilia ha raccontato per Gente che da quando è accanto al bel Trentino non ha più paura di nulla ma che anzi, al contrario di quando era fidanzata con Francesco Monte [Video] non ha più paura del futuro: “Da quando ho lui accanto mi sveglio sempre col sorriso sul volto e ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser vogliono un figlio : la rivelazione : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez avranno presto un figlio? Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornati dalle loro vacanze alle Maldive sono stati intercettati dai giornalisti di Gente i quali hanno chiesto alla famosa coppia come stessero andando le cose tra di loro. A prendere parola per primo è stato l’ex ciclista che ha affermato che quando si sta così bene con una persona viene addirittura spontaneo pensare e parlare del futuro. ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : il colpo di scena che spiazza tutti : Tanti gli scettici sulla storia d’amore di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, una love story nata all’interno della casa delGrande Fratello e non proprio sotto una buona stella, anzi. La sorellina di Belen era fidanzata con Francesco Montequando è entrata nella casa più spiata d’Italia ma proprio mentre era intenta a giocare al reality si innamorata di IgnazioMoser.--Da quel momento i due non si sono mai staccati e anzi sono andati anche a ...

Cecilia Rodriguez : "Ignazio Moser è stupendo - tra un anno un figlio" : "Non è andata bene, è andata meravigliosamente. Non potrei desiderare altro. L'armonia è stata perfetta e, se possibile, mi sono innamorato di Cecilia ancora di più". Ignazio Moser sintetizza così al settimanale Gente, che dedica alla coppia la copertina, gli otto giorni vissuti accanto a Cecilia Rodriguez 24 ore su 24 alle Maldive. Anche la giovane argentina si dice innamorata del figlio del grande ciclista Francesco Moser:Da quando ho lui ...

Cecilia Rodriguez snobba Francesco Monte : presto un figlio con Ignazio : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser vogliono diventare genitori: Francesco Monte è un ricordo lontano Cecilia Rodriguez continua ad andare avanti per la sua strada. La strada che ha scelto di percorrere con Ignazio Moser e senza il fidanzato storico Francesco Monte. Quest’ultimo continua ad essere al centro del gossip per via delle sue vicissitudini amorose […] L'articolo Cecilia Rodriguez snobba Francesco Monte: presto un figlio con ...