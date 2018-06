Caudo | Votiamo per battere questa destra

romadailynews

(Di lunedì 11 giugno 2018) Roma – Giovanni, candidato presidente del centrosinistra al Municipio Roma III, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo ha fatto utilizzando il noto social network Facebook . “Il laboratorio politico del Municipio III, il modello Montesacro, si conferma vincente. Dopo le primarie ora andiamo al ballottaggio in testa con il 42% contro il 34% del centro. Sono contento, e’ successo tutto in poco più di 45 giorni, con una campagna elettorale fatta alla vecchia maniera, per strada, nelle piazze e parlando con le persone, una ad una. Rieducare alla speranza, avevamo detto e lo stiamo facendo”. “Sinistra, resistenza, popolo e cultura di governo sono le parole che abbiamo messo in campo in queste settimane; grazie a tutte e tutti per la fiducia e per il consenso. Ora ci tocca la battaglia con la peggioredi sempre, quella della Lega di Salvini. ...