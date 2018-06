Cassazione conferma : seimila euro di multa all'Agenzia delle Entrate per avere diffuso le dichiarazioni dei contribuenti : seimila euro di multa, all'Agenzia delle Entrate, per aver violato la privacy ' fiscale ' degli italiani mettendo on-line, a disposizione della curiosità di chiunque, le dichiarazioni dei contribuenti ...

Comiso - la Cassazione conferma le condanne - Polizia ne arresta nove : La Polizia ha arrestato nove dei 20 indagati dell'inchiesta Agnellino dell'aprile del 2014 dopo che la Cassazione ha reso definitive le loro condanne per spaccio di droga, confermando la sentenza ...

Scomparsa nel Grossetano - la Cassazione conferma : ergastolo a Bilella : Il cadavere di Francesca Benetti non è mai stato ritrovato. I parenti della vittima: "Ora ci dica dov'è"

Strage in tribunale Milano - Cassazione conferma ergastolo a Giardiello : Strage in tribunale Milano, Cassazione conferma ergastolo a Giardiello L'immobiliarita fallito aprì il fuoco nel palazzo di Giustizia facendo tre vittime. Il sostituto procuratore generale nel chiedere il massimo della pena ha sottolineato la "chiara e volontaria attività omicida" ...

Giardiello e la strage in Tribunale La Cassazione conferma l'ergastolo : Claudio Giardiello confermato dalla Cassazione l'ergastolo per Claudio Giardiello, l'immobiliarista fallito responsabile della strage al Tribunale di Milano. «C'è stata una chiara e volontaria ...

Omicidio Benetti : Antonino Bilella non uscirà più dal carcere. Cassazione conferma ergastolo : Omicidio Benetti: Antonino Bilella non uscirà più dal carcere. Cassazione conferma ergastolo Condannato all’ergastolo l’ex custode di Villa Adua, ritenuto responsabile dell’Omicidio e dell’occultamento del cadavere di Francesca Benetti, l’insegnante in pensione scomparsa il 4 novembre 2013 dalla sua proprietà di Gavorrano (Grosseto). Il corpo della donna non è mai stato trovato.Continua a leggere Condannato […] L'articolo Omicidio Benetti: ...

Caso Consip - la Cassazione conferma : reintegrato Scafarto : La Cassazione conferma la reintegra del maggiore Gianpaolo Scafarto , il carabiniere responsabile dell'indagine su Consip, accusato di aver modificato l'informativa finale dell'indagine Consip, ...

La Corte Suprema di Cassazione conferma la pena al molestatore di bambini : La Corte di Cassazione, concludendo un doloroso iter giudiziario durato un decennio per la famiglia vittima della vicenda, ha confermato la condanna di quattro anni e nove mesi per Daniele Bernardi, ...