Caso Aquarius | vescovi | Sconfitta di politica e Ue

Di Maio : svolta su Caso Aquarius - su migranti Italia non più sola : Roma, 11 giu. , askanews, Il caso della nave Aquarius 'segna un punto di svolta': 'Da oggi l'Italia non è più sola' nella gestione degli arrivi dei migranti. 'La fine del business dell'immigrazione è ...

Strasburgo - mercoledì il Caso Aquarius : 17.45 Il dibattito sulla vicenda della nave Aquarius si svolgerà dopodomani alla Plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. Lo ha deciso l'Aula di Strasburgo con un voto sul caso della nave carica di 629 migranti dopo che l'Italia ha detto no allo sbarco indicando i porti di Malta,la quale ha detto a sua volta no. Il dibattito avverrà senza una Risoluzione.

Migranti, caso Aquarius: Spagna accoglierà nave a Valencia

Pd a Casellati : Conte subito in aula al Senato sul Caso Aquarius : Roma, 11 giu. , askanews, 'Ho appena chiesto alla presidente del Senato Casellati, a nome del gruppo Pd, di convocare in aula il premier Conte già nella seduta di domani o comunque in tempi brevissimi,...

"Ero straniero e non mi avete accolto". Il cardinale Ravasi cita il Vangelo per il Caso Aquarius : "Ero straniero e non mi avete accolto (Mt 25,43) #Aquarius". Con un tweet, che richiama la frase dal Vangelo di Matteo, il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, prende posizione rispetto alla vicenda della nave con a bordo 629 migranti che vaga per il Mediterraneo senza poter attraccare nei porti di Italia o Malta.Ero straniero e non mi avete accolto (Mt 25,43) #Aquarius — Gianfranco Ravasi ...

Il Caso diplomatico dlela nave Aquarius è ancora in cerca di soluzione. I migranti si trovano ancora in mare, in attesa di un 'porto sicuro'. L'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione sostiene che il divieto di attraccare potrebbe essere in contrasto la Convezione europea dei diritti umani, e sta valutando un ricorso d'urgenza alla Corte di Strasburgo.

Salvini chiude i porti : «Aquarius attracchi a Malta». Oggi nuovo Caso - stop a Sea Watch 3 : Svolta del ministro dell’Interno che con una lettera urgente alle autorità maltesi chiede di accogliere la nave Aquarius con 629 persone a bordo. La replica: non siamo competenti sul caso. Sulla vicenda interviene anche il premier Conte: «Si conferma l’ennesima indisponibilità di Malta, e dunque dell'Europa, a intervenire e a farsi carico dell'emergenza. Inviamo comunque motovedette con medici»...

Caso nave Aquarius - Conte : “Inviati medici per soccorrere i migranti” : Il premier Conte durante il vertice a Palazzo Chigi con Salvini e Di Maio assicura: "E' stato disposto l'invio di due motovedette con medici a bordo pronti a intervenire al fine di garantire la salute di tutti gli occupanti dell'Aquarius".Continua a leggere

Migranti - il Caso nave Aquarius. De Magistris a Salvini : 'Ministro senza cuore - il porto di Napoli pronto ad accogliere' : ' Se un Ministro senza cuore lascia morire in mare donne incinte,bambini,anziani,esseri umani, il porto di Napoli è pronto ad accoglierli. Noi siamo umani,con un cuore grande.Napoli è pronta,senza ...

Migranti - Salvini : porti italiani chiusi - nave Aquarius vada a Malta. La Valletta : il Caso non ci compete : Svolta di Salvini sui Migranti. Il ministro dell'Interno ha annunciato di essere pronto a chiudere i porti italiani se Malta non permetterà l'approdo sulle proprie coste della...

Migranti - Malta a Italia : 'Non siamo competenti sul Caso Aquarius' : "Il salvataggio" della nave Aquarius "è avvenuto nell'area di ricerca e salvataggio libica ed è stato coordinato dal centro di coordinamento a Roma. Malta non ha competenza su questo caso". Lo ha ...