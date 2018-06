Casa | IMU e Tasi 2018 | si avvicina la scadenza del 18 giugno

Blastingnews

(Di lunedì 11 giugno 2018) Negli ultimi anni le regole per i pagamenti dell'IMU e dellahanno subito notevoli cambiamenti; quest'anno invece sono rimaste le stesse. E' necessario però fare attenzione ad alcuni accorgimenti, a cominciare dallata, spostata al 18(che vale per entrambe le tasse). Un appuntamento che bisogna necessariamente rispettare, per non andare incontro a sanzioni anche severe. Le scadenze di IMU eInnanzitutto, è bene precisare che questo che scadrà aè soltanto l'acconto (che ammonta al 50% della somma totale) che si paga in base alle aliquote, con le detrazioni del 2017 e in base alle modifiche eventualmente effettuate quali vendite, successioni o acquisti. Laper entrambe le tasse è il 18, siccome la data standard (16) stavolta tocca di sabato. Il saldo invece si dovrà effettuare il 17 dicembre, tenendo conto delle ...