G7 - la Casa Bianca : “Il Canada ha pugnalato gli Usa alle spalle” : G7, la Casa Bianca: “Il Canada ha pugnalato gli Usa alle spalle” G7, la Casa Bianca: “Il Canada ha pugnalato gli Usa alle spalle” Continua a leggere L'articolo G7, la Casa Bianca: “Il Canada ha pugnalato gli Usa alle spalle” proviene da NewsGo.

Casa Bianca : martedì faccia a faccia tra Trump e Kim Jong-un : Casa Bianca: martedì faccia a faccia tra Trump e Kim Jong-un Casa Bianca: martedì faccia a faccia tra Trump e Kim Jong-un Continua a leggere L'articolo Casa Bianca: martedì faccia a faccia tra Trump e Kim Jong-un proviene da NewsGo.

Se l'avversario dell'Occidente abita alla Casa Bianca : L'Occidente ha un grande avversario. Non è Vladimir Putin che occupa con abilità gli spazi immensi liberati dalla geopolitica di oggi: la sua Russia ha la forza militare ma non il...

Casa Bianca : Trudeau ha pugnalato Usa : 18.33 "Justin Trudeau ha pugnalato gli Stati Uniti alle spalle". Lo ha detto il consigliere economico della Casa Bianca, Kudlow, in un'intervista alla Cnn. Commentando la decisione di Trump di ritirare l'appoggio al comunicato finale del G7, Kudlow parla di "tradimento" da parte del premier canadese. Per il consigliere, le parole di Trudeau che hanno fatto infuriare Trump rischiano di indebolire il presidente alla vigilia del vertice con Kim. ...

Se l'avversario dell'Occidente siede alla Casa Bianca : L'Occidente ha un grande avversario. Non è Vladimir Putin che occupa con abilità gli spazi immensi liberati dalla geopolitica di oggi: la sua Russia ha la forza militare ma non il...

G7 - verso l'accordo sul commercio. Trump invita Conte alla Casa Bianca : Con i colleghi europei inizia a tratteggiare anche le posizioni del suo governo sui migranti e l'economia: nel colloquio con Merkel non fa alcun cenno alla possibilità di sforare il deficit ma ...

DELITTO ALLA Casa Bianca - NOVE/ Info streaming del film con Wesley Snipes (oggi - 9 giugno 2018) : DELITTO ALLA CASA BIANCA, ilf ilm in onda su Canale NOVE oggi, sabato 9 giugno 2018. Nel cast: Wesley Snipes e Diane Lane, ALLA regia Dwight Little. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 20:48:00 GMT)

G7 - verso l'accordo sul commercio. Trump invita Conte alla Casa Bianca : Il G7 evita la spaccatura, ma resta distanza tra Usa e Europa. Si lavora a un documento congiunto. Donald Trump, che ha già lasciato il Canada per preparare il summit con Kim Jong-un, avverte:...

G7 - verso l'accordo sul commercio. Trump invita Conte alla Casa Bianca : Con i colleghi europei inizia a tratteggiare anche le posizioni del suo governo sui migranti e l'economia: nel colloquio con Merkel non fa alcun cenno alla possibilità di sforare il deficit ma ...

G7 : Conte - con Trump colloquio cordiale - andrò presto a Casa Bianca : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – “Con il presidente Trump c’è stato un colloquio davvero molto cordiale”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un punto stampa a margine del G7 in Canada. “Il presidente Trump ha fatto le congratulazioni a me personalmente e al nuovo governo, era molto Contento di questa esperienza governativa, del fatto che due forze nuove avessero ricevuto un consenso elettorale e fossero riuscite a ...

G7 : Conte - con Trump colloquio cordiale - andrò presto a Casa Bianca : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – “Con il presidente Trump c’è stato un colloquio davvero molto cordiale”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un punto stampa a margine del G7 in Canada. “Il presidente Trump ha fatto le congratulazioni a me personalmente e al nuovo governo, era molto Contento di questa esperienza governativa, del fatto che due forze nuove avessero ricevuto un consenso elettorale e fossero riuscite a ...

Se l'avversario dell'Occidente siede alla Casa Bianca : L'Occidente ha un grande avversario. Non è Vladimir Putin che occupa con abilità gli spazi immensi liberati dalla geopolitica di oggi: la sua Russia

G7 - Trump invita Conte alla Casa Bianca/ Macron e Donald - mano stritolata ma clima più sereno : G7, è Trump vs Europa, il presidente USA conferma i dazi e chiama la Russia, l’UE si oppone, Conte si allinea. Giornata caldissima quella di ieri in Canada: oggi si prosegue ma...(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 14:59:00 GMT)

G7 - TRUMP INVITA CONTE ALLA Casa BIANCA/ E Macron "stritola" la mano di Donald : le foto virali sui social : G7, è TRUMP vs Europa, il presidente USA conferma i dazi e chiama la Russia, l’UE si oppone, CONTE si allinea. Giornata caldissima quella di ieri in Canada: oggi si prosegue ma...(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 13:37:00 GMT)