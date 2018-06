Capcom annuncia Devil May Cry 5

Capcom annuncia la sua line-up per L'E3 2018 : Ormai ci siamo, l'importante E3 2018 è alle porte e i protagonisti dell'industria sono pronti a mostrare i propri giochi e a svelare importanti annunci.Tra le compagnie più importanti presenti a Los Angeles, ci sarà anche Capcom , che ha da poco annuncia to la sua line-up E3 2018 .Come segnala Gematsu, i titoli targati Capcom giocabili all'evento saranno:Read more…

Capcom annuncia la data d'uscita del colorato Mega Man 11 : Capcom ha finalmente annunciato la data d'uscita di Mega Man 11, il nuovo capitolo dello storico franchise di platform che sarà disponibile a partire dal prossimo 2 ottobre per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.In occasione del reveal della data d'uscita, il publisher ha inoltre pubblicato il "Pre-Order Trailer" che mostra tante nuove sequenze di gameplay di Mega Man 11. Questo nuovo capitolo, come riporta Venture Beat, segna il grande ritorno ...