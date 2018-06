Caos Spezia-Parma | conclusione vicina | ecco la probabile decisione dopo il terremoto

calcioweb.eu

(Di lunedì 11 giugno 2018) Nelle ultime è scoppiato ilper quanto riguarda l’ultima gara del campionato di Serie B trache ha portato alla promozione diretta della squadra di D’Aversa.la ricostruzione delle ultime ore. La Figc aveva aperto un’inchiesta in merito alla gara che ha sancito la promozione dei Ducali, relativamente ad alcuni messaggi nel pre-partita che invitavano i calciatori delloa non “eccedere” con l’agonismo, data l’impossibilità di arrivare ai playoff. A denunciare i fatti due calciatori spezzini, De Col e Masi, i quali si erano rivolti alla Procura Federale per evitare l’omessa denuncia. Nel mirino messaggi ‘sospetti’ da parte di Calaiò e Ceravolo prima della gara. Nelle ultime ore importanti novità, secondo le indiscrezioni non sono stati riscontrati elementi per sostenere il tentato illecito: per questa ragione la Procura della Figc si avvia verso ...