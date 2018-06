Cantiere Navale Vittoria consegna rimorchiatore all’Algeria : Adria, 11 giu. -(AdnKronos) – ‘Cantiere Navale Vittoria’, azienda veneta specializzata nella progettazione e costruzione di imbarcazioni militari, paramilitari, da lavoro e commerciali, ha consegnato il rimorchiatore ‘Cap de Fer’ all’autorità portuale di Skikda, Algeria. La consegna dell’unità, ordinata nel dicembre 2016 dal Ministero dei Trasporti algerino con un valore di 7 milioni di euro, è avvenuto ...

Angera - esplode imbarcazione in Cantiere Navale : 4 ustionati : Angera , Varese, , 10 giugno 2018 - Una barca che si apprestava a partire da un cantiere nautico di Angera è esplosa intorno alle 12 di oggi, per cause ancora da stabilire. Quattro le persone a bordo ...

Travolto da una lastra metallica - operaio muore in un Cantiere Navale | : Lo stabilimento nel quale stava lavorando la vittima è del Gruppo Antonini, in frazione Pertusola al Muggiano. I sindacati proclamano uno sciopero

La Spezia - incidente in un Cantiere Navale : morto operaio : incidente mortale sul lavoro nel pomeriggio ai cantieri del gruppo Antonini del Muggiano, a La Spezia. Lo hanno confermato i carabinieri intorno alle 16. Vittima un operaio che, secondo quanto ...

La Spezia : un operaio morto in Cantiere Navale - altro in fin di vita : I due lavoratori sono rimasti schiacciati da una lastra scivolata per una cinghia che si è spezzata. Sul posto carabinieri, ispettori dell'Asl e i vigili del fuoco - Ancora morti sul lavoro: succede ...

La Spezia - 2 morti in un Cantiere navale : 18.05 Grave incidente sul lavoro in un cantiere navale del Muggiano, località tra La Spezia e Lerici. Due le vittime. Una pesante lastra di metallo sarebbe caduta travolgendo due operai che stavano lavorando. Lo hanno comunicato i carabinieri che sono intervenuti sul posto assieme agli ispettori Asl, ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118. I due operai sarebbero morti schiacciati dal peso della lamina.

