Cancro al seno | un' iniezione per sciogliere la massa e facilitarne la rimozione chirurgica

Cancro al seno - iniezione sotto pelle prima dell'intervento scioglie un tipo di tumore : Tra questi il Pascale, che si è però distinto per aver introdotto per la prima volta al mondo una formulazione innovativa che riunisce i due farmaci in un'unica somministrazione da iniettare ...

Tumori : al Pascale di Napoli un'iniezione contro il Cancro al seno : Questa nuova combinazione e' disponibile nell'ambito di un protocollo sperimentale di terapia pre-operatoria di cui il Pascale e' coordinatore e primo centro attivo al mondo. "La combinazione di due ...

Cancro seno - i consigli dell'oncologo per un'estate in sicurezza : Roma, 6 giu. , askanews, Con l'estate in arrivo il desiderio più comune è quello di potersi esporre al sole, abbronzarsi, farsi cullare dalle onde del mare. Un desiderio che nutrono anche le donne ...

Tumori - svolta immunoterapia : donna guarita da un Cancro al seno ‘incurabile’ : Nuove prospettive di cura per il tumore al seno in stadio avanzato (con metastasi) mediante l’utilizzo delle cellule immunitarie delle pazienti come killer della malattia. La ricerca, è opera del gruppo di Steven Rosenberg del National Institutes of Health di Bethesda in Maryland ed è stata pubblicata sulla rivista Nature Medicine. I linfociti T della donna hanno permesso di eliminare completamente il tumore e tutte le metastasi, ...

"Avevo il Cancro al seno - volevo morire. Sono ritornata alla vita grazie a una nuova terapia" : Le metastasi del suo cancro al seno si erano ormai diffuse in tutto il corpo, tante che i medici le avevano dato pochi mesi di vita. Ma lei non si è arresa, ed è riuscita a sconfiggere la malattia. È la storia della 52enne Judy Perkins, raccontata dal Daily Mail, che grazie a un rivoluzionario trattamento immunoterapico da due anni risulta completamente guarita.Dopo 7 tipi di chemioterapia sperimentati senza successo, a ...

Malata terminale con un Cancro al seno guarisce con immunoterapia : Una grande vittoria contro il male. Ad una paziente erano stati dati 3 mesi di vita per un cancro terminale

Cancro al seno : l'esame per evitare la chemioterapia nel 70% dei casi precoci : Il tumore al seno, in fase iniziale, potrebbe essere curato grazie all’ausilio della sola terapia ormonale. Secondo i risultati di un recente studio presentato a Chicago al congresso mondiale di oncologia medica, il 70 per cento delle donne colpite dal tumore al seno, statisticamente più diffuso e caratterizzato dai recettori ormonali positivi ‘Her2 negativo’ con presenza di linfonodi ascellari negativi, potrà evitare, grazie al test genomico ...

Cancro al seno - con un test il 70% delle donne può evitare la chemioterapia : Finalmente una buona notizia per le donne affette da Cancro al seno. Molte pazienti, infatti, che si trovano nella fase precoce della malattia potrebbero evitare la chemioterapia grazie a un test genomico in grado di prevedere il rischio di recidive e individuare, quindi, quali pazienti potrebbero trarre effettivamente beneficio dalla chemio. A dimostrarlo è stato uno studio americano, chiamato Tailorx e appena presentato durante il congresso ...

Cancro al seno - chemio evitabile nel 70% dei casi di tumore più frequente con test genetico : La chemio dopo l’intervento potrebbe essere evitabile per il 70% delle donne colpite dalla forma di tumore al seno più frequente, se si utilizzasse un test su 21 geni. È la conclusione di un maxi studio Usa di fase III, presentato a Chicago al meeting annuale dell’American Society of Clinical Oncology (Asco) nella sessione plenaria più importante. Il lavoro ha arruolato 10.273 donne con il tipo più comune di Cancro al seno, cioè con recettori ...

Kylie Minogue : «Io - che ho sconfitto il Cancro al seno» : «L’ultima decade mi ha portato anche la sfida del cancro al seno. Che ho vinto grazie all’aiuto della famiglia, degli amici, dei medici e di tutte le persone che mi hanno supportato». Kylie Minogue, nel giorno del suo cinquantesimo compleanno, torna con la mente ad uno dei peggiori periodi della sua vita: nel 2005, all’apice del successo mondiale, ha scoperto infatti di avere un tumore al seno e si è ritirata dalle scene per curarsi. Una dura ...

Veleno antimonio nelle bottiglie di plastica riscaldate causa Cancro al seno? Chiariamo l’ultimo catena : L'antimonio è davvero un Veleno contenuto nelle bottiglie d'acqua di plastica riscaldate perché esposte al sole in grado di scatenare anche un cancro al seno? L'ultima catena social in circolazione su Facebook e WhatsApp e con target di riferimento principale le donne va assolutamente chiarita, in ogni sua parte. Intanto c'è da dire che lo stesso messaggio con protagonista il residuo tossico antimonio è circolato sul web anche nel recente ...

?Tumore al seno : è calabrese il primo chirurgo in Italia a utilizzare una nuova rete a matrice per la cura del Cancro : Il primo utilizzo in Italia di una innovativa matrice (fra quelle in commercio) a rete acellulare di collagene di derivazione cutanea fetale bovina nella ricostruzione mammaria porta la firma di un calabrese. Si tratta del chirurgo senologo-oncologo Domenico Gerbasi, originario di Spezzano Albanese (nel cosentino) e attuale coordinatore della Breast Unit Bergamo Est (www.seonologiabergamoest.it) con sede presso l’ospedale “Bolognini” di ...

Carlo Cracco cucina contro il Cancro al seno per la cena di beneficenza di Eurama : Carlo Cracco cucinerà per Eurama, l'Associazione internazionale per la lotta del tumore al seno fondata da Umberto Veronesi. Una cena di beneficenza, quella del 31 maggio prossimo presso Garage Italia di Milano, che si propone di portare l'attenzione sulla patologia e, soprattutto, sulla prevenzione. In quest'occasione, alla presenza dello chef Carlo Cracco, si parlerà anche di alimentazione come forma di prevenzione della ...