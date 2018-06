Canada | Arrivabene a caldo e Speciale Vettel 50

F1 – Arrivabene si complimenta - Vettel… canticchia : l’esilarante team radio di Seb dopo il successo in Canada [VIDEO] : Sebastian Vettel ha suggellato il proprio successo nel Gp del Canada con un team radio davvero esilarante che lo ha visto anche… canticchiare Quattordici anni dopo Michael Schumacher, Sebastian Vettel riporta la Ferrari sul gradino più alto del podio a Montreal, dominando in lungo e in largo il Gp del Canada. Terza vittoria stagionale per il tedesco, la cinquantesima in carriera, che vale anche la leadership della classifica mondiale ...