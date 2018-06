Campionati Assoluti Milano | Giorgio Avola vince oro a squadre

Morrovalle : successo strepitoso per i Campionati italiani assoluti di bocce : Favoritissima era la campionessa del mondo Elisa Luccarini , Bentivoglio-Reggio Emilia, e la Luccarini non ha tradito le attese, dominando nettamente la finale contro la sorprendente Manuela Russolo ,...

Scherma - Campionati Italiani Assoluti 2018 : Fiamme Oro e Piccolo Teatro di Milano festeggiano nelle gare a squadre dell’ultima giornata : Cala il sipario sui Campionati Italiani Assoluti 2018 di Scherma a Milano. L’ultima giornata di gare ha visto gli atleti darsi battaglia per il titolo tricolore nelle restanti gare a squadre. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Nel fioretto femminile successo del quartetto delle Fiamme Oro formato da Elisa Di Francisca, al rientro in pedana dopo la maternità, Alice Volpi, che si era imposta anche nell’individuale, Erica Cipressa ...

Scherma - Campionati Italiani Assoluti 2018 : titolo tricolore per Alice Volpi. Enrico Berrè e Marco Fichera concedono il bis : Terza giornata ai Campionati Italiani Assoluti 2018 in corso di svolgimento a Milano. In questo sabato sono stati assegnati gli ultimi titoli individuali. Era la grande favorita della vigilia ed Alice Volpi ha rispettato il pronostico nella prova di fioretto femminile. La toscana ha conquistato il titolo italiano, sconfiggendo in finale per 15-9 Francesca Palumbo. In precedenza Volpi aveva superato con il punteggio di 15-12 Martina Favaretto, ...

Scherma - Campionati Italiani Assoluti 2018 : nelle prove a squadre festeggiano Esercito - Fiamme Oro e Fiamme Gialle : Seconda giornata ai Campionati Italiani Assoluti 2018 in corso di svolgimento a Milano. In questo venerdì si sono tenute le prime gare a squadre. Nella sciabola femminile la vittoria è andata al Centro Sportivo dell’Esercito. Il quartetto composto da Chiara Mormile, Caterina Navarria, Martina Criscio e Benedetta Baldini è salito sul gradino più alto del podio dopo aver sconfitto in finale le Fiamme Oro con il punteggio di 45-35. Al terzo ...

Scherma - Campionati Italiani Assoluti 2018 : Rossella Fiamingo - Sofia Ciaraglia e Francesco Ingargiola esultano nella prima giornata : Sono iniziati oggi a Milano i Campionati Italiani Assoluti 2018 di Scherma. Sulle pedane di Fieramilanocity i migliori atleti azzurri si sono dati battaglia per conquistare il titolo tricolore. La prima giornata di gare ha decretato i vincitori in tre gare individuali, andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Partiamo dal fioretto maschile dove arriva la vittoria di Francesco Ingargiola (Fiamme Oro). Il giovane marchigiano ha confermato ...

Scherma - Campionati Italiani Assoluti 2018 : si torna a Milano dopo 41 anni. Ci sarà il ritorno di Elisa Di Francisca : Il meglio della Scherma azzurra torna a Milano dopo 41 anni. Da domani presso Mi.Co FieraMilanocity si terranno i Campionati Italiani Assoluti 2018. Un evento importante per la tutta la Scherma italiana, anche perchè si tratta dell’ultimo appuntamento ufficiale prima degli Europei a Novi Saad e dei Mondiali a Wuxi. Milano vedrà il grande ritorno in pedana di Elisa Di Francisca. Sicuramente c’è grande curiosità per capire lo stato di ...

Canottaggio - il gruppo olimpico in raduno a Varese in vista dei Campionati del Mondo Assoluti : La squadra azzurra di Canottaggio in raduno a Varese per perfezionare la preparazione in vista della partecipazione ai Campionati del Mondo Assoluti in programma in Bulgaria a Plovdiv Da questa sera, e fino al prossimo 15 giugno, tutto il gruppo olimpico si ritroverà a Varese per perfezionare la preparazione in vista della partecipazione ai Campionati del Mondo Assoluti in programma in Bulgaria a Plovdiv dal 9 al 16 settembre. Una road map ...

Nuoto – Campionati Assoluti di Sincro - Linda Cerruti comincia benissimo - dietro di lei Flamini e Deidda : Sono iniziati i Campionati Assoluti estivi, Linda Cerruti davanti al capitano della nazionale Manila Flamini Sono iniziati allo Stadio del Nuoto di Roma i Campionati Assoluti estivi in programma da giovedì 31 maggio a domenica 3 giugno. Aspettative alte con le azzurre che tornano in acqua dopo i brillanti risultati nella World Series Fina e a due mesi esatti dagli Europei di Glasgow (2-7 agosto). Quattro giorni di gare seguite dalle telecamere ...

Tiro con l’arco – XXXI Campionati Italiani Targa Para-Archery : assegnati i titoli assoluti : A Cologno Monzese assegnati i titoli Italiani assoluti di Tiro con l’arco Si sono conclusi i Campionati Italiani Para-Archery 2018 di Cologno Monzese. I nuovi campioni sono Filippo Dolfi (Arcieri Ugo di Toscana) ed Elisabetta Mijno (Fiamme Azzurre) nell’arco olimpico, Paolo De Venuto (Frecce Azzurre) e Maria Andrea Virgilio (Dyamond Archery Palermo) nel compound, Salvatore Demetrico (Apple Club Camporotondo) ed Asia Pellizzari ...

Atletica – Campionati di Società Assoluti 2018 : Fassinotti debutta nell’alto a Rieti : Campionati di Società Assoluti 2018: Fassinotti in gara a Rieti Dopo i lampi di Tortu e Jacobs a Savona e in attesa della grande notte del Golden Gala Pietro Mennea, l’Atletica italiana si prepara alla seconda prova regionale dei Campionati di Società Assoluti 2018. Nel weekend di sabato 26 e domenica 27 maggio si gareggia in 16 sedi per decretare i club che parteciperanno alle quattro finali nazionali del 23-24 giugno. La Finale Oro che ...

Ginnastica ritmica - Campionati Italiani Assoluti 2018 : date - calendario - programma - orario d’inizio e tv : Sabato 26 maggio si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica ritmica. Al Palazzetto dello Sport di Terranuova Bracciolini (Arezzo) verranno assegnati i vari tricolori individuali (il campionato a squadre si disputerà su più tappe in autunno). Attenzione puntata soprattutto su Alexandra Agiurgiurculese e Milena Baldassarri, le due stelle del nostro movimento che si sono già messe in mostra ai massimi livelli internazionali e ...

BADMINTON : DALL'11 AL 13 MAGGIO A MILANO I Campionati ITALIANI ASSOLUTI E LA PRIMA EDIZIONE DI PARA - BADMINTON : Tutti i giorni sarà presente un campo visibile in diretta streaming sul Sito Federale, sul canale Federale Youtube BADMINTONItalia e sul profilo Facebook. I CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI di BADMINTON ...

Campionati italiani assoluti - oro per Giulia Martinengo Marquet e Verdine SZ : Giulia Martinengo Marquet è il 51° campione d'Italia, quarta medaglia rosa nella storia dei Campionati italiani assoluti di salto ostacoli , seconda medaglia personale, dopo l'oro conseguito nel 2015.

Report di Campionati Fin Nazionali Indoor di Nuoto di Fondo e Campionati Italiani Assoluti Primaverili di Nuoto : ...si sono qualificati ai regionali dell'11-02-18 Addati Davide e Sassi Ludovico con sole altre tre promesse agonistiche del Nuoto pugliese per il Fondo Denise Scelsi e Luca De Tullio della Sport ...